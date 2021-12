Šéfka Sněmovny je pro politický bojkot olympiády v Číně kvůli porušování práv

„Pro sportovce jsou Olympijské hry vrcholem a nemohou za to, jaká země je pořádá. Diplomatický bojkot her však považuji za správný. V Číně jsou masivně porušována lidská práva a agresivně se chová k Hongkongu i Tchaj-wanu. Tomu bych nemohla přihlížet,“ napsala na Twitteru šéfka Sněmovny.

Už v listopadu na twitteru uvedla, že by se v případě pozvání olympiády nezúčastnila. „Miluji sport a moc fandím českým olympionikům, ale do Číny bych nejela. Je to země, která vyhrožuje, mizí tam tenistky a Ujgury posílá do koncentračních táborů. Tomu nelze přihlížet a tleskat,“ napsala.

Stoupencem toho, aby politici do Číny nejezdili, je i kandidát na ministra zahraničí Jan Lipavský za Piráty. „Dříve jsem se k otázce vyjadřoval jako opoziční politik. Můj osobní názor byl takový, že nelze nikomu nic nařizovat, ale moje doporučení by bylo se takové akce nezúčastnit,“ uvedl v Lánech po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem.

Premiér Petr Fiala zatím nechce předjímat, jaký bude postoj české vlády a diplomacie. „Předpokládám, že to bude rozhodnutí celé vlády. Osobně se domnívám, že diplomatický bojkot ze strany USA je v pořádku,“ uvedl v úterý Fiala.

Spojené státy americké v pondělí oznámily, že se na únorové olympijské hry v Pekingu nevypraví žádní představitelé americké vlády. Rozhodnutí zdůvodňují porušováním lidských práv v Číně, mimo jiné v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang.

Už v červnu vyzval Senát české politiky, aby se olympiády neúčastnili a nelegitimizovali tak pokračující porušování lidských práv. Horní komora se na tom usnesla na podnět svých výborů zahraničního a pro lidská práva. Čínské velvyslanectví v Praze se proti výzvě ohradilo, Senát podle něj přijal usnesení na základě lží a dezinformací, čímž se pokusil o politickou manipulaci olympiády.