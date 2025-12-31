Turkův telefon, ultračisté bitcoiny i „Macinkovy koule“. Politické hlášky roku

2. Blažkovy ultračisté bitcoiny
„Je to ultračisté. Mám to prokonzultováno na nejvyšších místech, všichni o tom vědí a mám to velmi dobře schválené. Nemůže to být nic špatného, naopak.“
Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) neviděl první den po vypuknutí kauzy kolem miliardového daru bitcoinů od drogového překupníka Tomáše Jiřikovského v celé transakci žádný problém. Vše údajně bylo ultračisté.
Policie si to však nemyslela, vše začala vyšetřovat a Jiřikovský skončil po pár týdnech ve vazbě. Tlak nakonec neustál ani Blažek, který na svou funkci pár dnů po vypuknutí kauzy rezignoval a stáhl se také z kandidátky do sněmovních voleb.
Na jeho místo přišla Eva Decroix, která nechala připravit časovou osu celé kauzy a najala koordinátora, který měl ke kauze připravit závěrečnou zprávu. Po pár týdnech ho ovšem bez výsledků odvolala.