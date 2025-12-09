Za reklamu na sítích politici dávali miliony, teď je konec. Komplikace, míní odborníci

Premium

Politici za reklamu na sítích utráceli miliony. | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Kateřina Vaníčková
Přes 17 milionů korun Andrej Babiš (ANO), přes deset milionů Petr Fiala (ODS). Sumy, které za posledních šest let vydali politici za reklamu na sociálních sítích. S tím je konec. V říjnu vešla v platnost přísnější unijní pravidla. Společnost Meta, kam spadá Facebook či Instagram, v reakci na komplikované předpisy zastavila na svých sítích plošně politickou reklamu. Pro politiky to může být značný problém.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Za roky politici utratili za reklamu na Facebooku a Instagramu desítky milionů korun. Jenže po říjnových sněmovních volbách nastal zásadní zlom. Společnost Meta, která provozuje oblíbené sociální sítě, politickou reklamu v celé EU vypnula.

Politici podle odborníků z digitální agentury TK média, která se mimo jiné specializuje na influencery a výkonnostní marketing, tak přišli o klíčový kanál, kterým ještě před platností zákazu oslovovali až osm milionů Čechů denně. Experti upozorňují, že se tak výrazně změní pravidla hry. Například menší strany ztratí možnost přesného cílení.

Politici budou muset být ještě více kreativní v tvorbě obsahu, což může být i nebezpečné z pohledu šíření dezinformací, strachu či bizáru.

Tomáš Urbánekagentura TK media

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Influencer má závodiště v Českém krasu. Černá stavba na večírky, kritizuje starosta

Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer.

U Srbska na Berounsku v Chráněné krajinné oblasti Český kras stojí závodiště s megarampami pro koloběžky a motorky. Komplex provozuje influencer a vicemistr světa v jízdě na koloběžce Richard...

V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...

Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...

9. prosince 2025

Za reklamu na sítích politici dávali miliony, teď je konec. Komplikace, míní odborníci

Premium
Politici za reklamu na sítích utráceli miliony.

Přes 17 milionů korun Andrej Babiš (ANO), přes deset milionů Petr Fiala (ODS). Sumy, které za posledních šest let vydali politici za reklamu na sociálních sítích. S tím je konec. V říjnu vešla v...

9. prosince 2025

České dovolené míří pod křídla tureckého Pegasa. Co to bude znamenat pro turisty

Premium
Letadlo Pegasus Airlines na letišti Václava Havla v Praze (28. července 2025)

Smartwings, firma tradičně spojená s cestováním Čechů na letní letecké zájezdy, po 28 letech přechází pod turecké lowcostové aerolinky Pegasus. Společnost, která v roce 2017 převzala České aerolinie,...

9. prosince 2025

Mažu tě. Po pokutě od Evropské komise nařídil Elon Musk odstranit z X její účet

Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023)

Sociální sít X miliardáře Elona Muska zrušila reklamní účet Evropské komisi (EK) a zablokovala ji tak možnost na platformě inzerovat. Podle produktového manažera X Nikity Biera komise účet využila k...

8. prosince 2025  18:39,  aktualizováno  22:24

Severovýchod Japonska zasáhlo silné zemětřesení, úřady hlásí několik zraněných

Na televizním obrazovce v Jokohamě poblíž Tokia se zobrazuje varování před...

Severovýchod Japonska v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle 7,5 stupňů, uvedla Japonská meteorologická služba (JMA). Americká geologická služba USGS následně potvrdila, že zemětřesení mělo sílu až...

8. prosince 2025  15:41,  aktualizováno  22:02

Zemětřesný roj na Chebsku neustává, oblast trápí už od listopadu

ilustrační snímek

Zemětřesný roj na pomezí Chebska a Sokolovska, který začal v listopadu, neutichá. I v posledních dnech se některé otřesy dostaly nad magnitudo dva. Poslední silný otřes byl zaznamenám automatickými...

8. prosince 2025  21:10

V Mnichovicích se sesunulo kamení na trať, stála v úseku Strančice-Senohraby

Mladík v Černošicích uvázl ve dveřích osobního vlaku, který ho následně několik...

Na železniční trati v Mnichovicích mezi Prahou a Benešovem se zastavil po 19. hodině provoz kvůli poškození kamenné mostní konstrukce. Zasahovali hasiči, místo zkontroloval statik. Uvolnilo se...

8. prosince 2025  20:19,  aktualizováno  20:43

Ukrajinsko-evropský návrh je skoro hotov. Nemůžeme se vzdát území, řekl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se účastní schůzky s německým...

Ukrajina s Evropou chtějí svůj návrh podoby mírového plánu dokončit do úterý, aby ho mohly předat Spojeným státům. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to prohlásil po jednání s britským...

8. prosince 2025  20:22

Každý muž pod sto kilo je jen záložka. Maďarští dělníci se svlékli kvůli charitě

Dělníci maďarského metalurgického provozu se rozhodli nafotit kalendář, ve...

Dělníci maďarského metalurgického závodu Csepeli Szerszámgépgyár v Budapešti se rozhodli nafotit kalendář, ve kterém pózují polonazí. Jejich cílem je nejenom vybrat peníze pro školy, ale také...

8. prosince 2025

Putina mohou ohrozit jen váleční jestřábi. Ti se nebojí smrti, říká ruská právnička

Premium
Olga Sadovská, ruská právnička a předsedkyně Výboru proti mučení (5. prosince...

Z Ruska neodešla ani po začátku války. Dál vyšetřuje případy mučení ve věznicích a na policejních služebnách, i když dostala cejch „zahraničního agenta“. „Ekonomický kolaps Ruska, který by mohl lidi...

8. prosince 2025

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 30 780 volných pozic

Důchodci, kteří lpí na důchodu v hotovosti poštou, zaplatí za službu skoro stovku

Budova centrály České pošty (hlavní pošta) v Jindřišské ulici v Praze (2023)

Poplatek za hotovostní výplatu důchodu Českou poštou se od ledna zvýší o 16 korun na 94 korun. Zaplatí jej důchodci při výběru důchodu na přepážce nebo od poštovního doručovatele. Oznámila to v...

8. prosince 2025  19:38

Přišli všichni. Martin Moravec podepisoval se spoluautory své knižní rozhovory

V knihkupectví Luxor na Václavském náměstí se konala autogramiáda spisovatele a...

Palác knih Luxor na Václavském náměstí zaplnili v pondělí večer čtenáři knižních rozhovorů Martina Moravce. Ten zde společně se svými šesti spoluautory uspořádal velkou autogramiádu. Jak sám říká, až...

8. prosince 2025  19:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.