Za roky politici utratili za reklamu na Facebooku a Instagramu desítky milionů korun. Jenže po říjnových sněmovních volbách nastal zásadní zlom. Společnost Meta, která provozuje oblíbené sociální sítě, politickou reklamu v celé EU vypnula.
Politici podle odborníků z digitální agentury TK média, která se mimo jiné specializuje na influencery a výkonnostní marketing, tak přišli o klíčový kanál, kterým ještě před platností zákazu oslovovali až osm milionů Čechů denně. Experti upozorňují, že se tak výrazně změní pravidla hry. Například menší strany ztratí možnost přesného cílení.
Politici budou muset být ještě více kreativní v tvorbě obsahu, což může být i nebezpečné z pohledu šíření dezinformací, strachu či bizáru.