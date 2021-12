Politici, sportovci i osobnosti vzkazují zdravotníkům: Děkujeme za odvahu!

Zdravotníci v celém Česku čelí epidemii covidu téměř dva roky. V začátcích pandemie jim lidé tleskali či zpívali pod okny nemocnic. V posledních měsících se však naopak setkávají s urážkami. Redakce iDNES.cz oslovila politiky, sportovce či osobnosti veřejného života s dotazem, co by za práci a obětavost v době covidu zdravotníkům vzkázali. Mezi oslovenými nechybí premiér Petr Fiala či vítěz letních olympijských her Lukáš Krpálek.