Politici si polepší o pět procent, platy soudců a žalobců vzrostou ještě víc

Platy politiků, soudců či státních zástupců se od ledna mají zvednout automaticky podle předem známého vzorce. Ten uvádí, že výdělky politiků už nikdy nemohou z roku na rok růst o více než pět procent.
„Je to důsledek legislativní změny, která vychází z nálezu Ústavního soudu, to je pro příští rok. V případě platů politiků bude nárůst limitován, to znamená, že platy politiků nemohou vzrůst o víc než pět procent,“ řekl České televizi ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.
„Soudcům a státním zástupcům se platy budou zvedat zhruba o 13 procent, pokud bychom neprosadili nějakou vrchní hranici i pro ostatní ústavní činitele, tak by to bylo i pro ně. Ale pro ostatní ústavní činitele, poslance, senátory, prezidenta a tak dále je to pět procent podle zákona,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS.
Předseda příští vlády bude mít přes 300 tisíc, ukazuje výpočet. Polepší si i ostatní
Řadový poslanec bude od příštího roku nově pobírat základní plat 115 000 korun měsíčně, tedy o 5500 Kč víc než letos. Předseda sněmovního a senátního výboru či komise si polepší o víc než 7500 Kč na bezmála 162 000 korun.
Základní měsíční plat ministra nebo místopředsedy parlamentní komory vzroste o víc než 10 000 Kč na 219 300 korun a plat premiéra či šéfa komory se zvýší o téměř 15 000 Kč na bezmála 309 000 korun. Prezidentův příjem se zvýší z letošních 365 000 na víc než 383 000 korun. Politikům o pět procent vzrostou i jejich finanční náhrady, například na reprezentaci nebo na dopravu.
ANO, které je favoritem nadcházejících voleb, by v případě volebního úspěchu chtělo stihnout zmrazení platů politiků ještě do konce roku. Pokud by to poslanci do 1. ledna nestihli, zmrazení by přišlo až v roce 2027.
Řadový poslanec si polepší měsíčně o víc než 7 tisíc, zmrazení platů neprošlo
Soudci okresního soudu s patnáctiletou praxí podle výpočtu ČT od ledna poskočí výdělek z letošních 158 000 korun na skoro 180 000 Kč. Soudce vrchního soudu s praxí 25 let si měsíčně podle ČT polepší o 28 000 korun a měsíční plat mu vzroste skoro na čtvrt milionu. Žalobci z okresního státního zastupitelství s patnáctiletou praxí má plat příští rok vzrůst o 19 000 Kč na více než 161 000 korun.
Pro rozpočet vyšší platy v justici představují výraznější výdaj než platy zákonodárců či ministrů. Soudců jsou totiž v Česku asi tři tisícovky, desetkrát víc než vrcholných politiků. A státních zástupců, kteří dostávají 90 procent platu soudce, je podle České televize přes tisícovku.
Soudcům by mohl vzrůst plat zhruba o sedm procent už letos, pokud se svými žalobami uspějí u Ústavního soudu. Požadují dorovnání platů podle trojnásobku průměrné mzdy.