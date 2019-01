Vedli velká města. Navzdory tomu jsou teď někteří politici bez práce

Čtyři roky vedli největší tuzemská města, po volbách ale museli politici v mnoha případech odejít. Voliči rozdali karty jinak a do čela Prahy a Brna se dostali jiní. ANO tak kvůli tomu řeší, co dělat se svým místopředsedou Petrem Vokřálem, který je teď trochu „plonkový“.

S hnutím získal nejvíce hlasů, ale nebyl schopen složit koalici a zamířil tak po čtyřech letech ve funkci primátora do opozice. Přestože se spekulovalo, že by mohl nahradit v funkci ministra dopravy Dana Ťoka (ANO), pod nímž se kývá židle kvůli problémům s dálnicí D1, minulý týden přinesly Lidové noviny zprávu o tom, že by Vokřál mohl být spíše novým ministrem školství, jímž je nyní Robert Plaga (za ANO). Že by měla taková výměna nastat, nechce nikdo oficiálně potvrdit.

Sám Vokřál říká, že úplně bez práce není. „Myslel jsem si, že budu chvíli odpočívat, ale ještě se mi to nepodařilo. Věnuji se nyní projektům v rámci kraje a věcem uvnitř ANO. Snad budu mít čas po sněmu hnutí. Ale jinak si nechávám odstup a uvidíme,“ sdělil iDNES.cz Vokřál s tím, že není zcela bez příjmů.

Zhruba už půl roku se objevují i různé informace o tom, kde by mohla zakotvit bývalá pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Mluvilo se o tom, že by mohla zamířit coby velvyslankyně do Izraele, Německa či Řecka, ani do jedné z těchto destinací minimálně v roli diplomatky nezamířila.

Krnáčová dosud sedí v dozorčí radě pražského kongresového centra, které chystá rekonstrukci a výstavbu nové haly za 600 milionů korun. Není však jasné, zda si post udrží. Může ji odvolat nové vedení Prahy. Zda dělá vedle toho ještě něco jiného, není jasné. S médii moc nekomunikuje a ani lidé z jejího okolí to netuší kromě toho, že si užívá volna. S takovými plány se netajila Krnáčová ještě před koncem ve své funkci.

Po zhruba čtvrt roce hledá nové uplatnění i exprimátorčin stranický kolega Radek Lacko, který v minulém volebním období zastával funkci radního pro zdravotnictví a bydlení. Dosud je bez práce.

„Na úřad práce jsem po konci na radnici ale nešel,“ řekl iDNES.cz Lacko. Práci na plný úvazek si však hledá. V současnosti zastává post opozičního zastupitele na pražském magistrátě a v Praze 4. Za každou funkci však bere jen několik tisíc korun měsíčně, tedy to nelze brát jako práci na plný úvazek. Vyjednává proto o politické funkci na radnici městské části, zároveň se poptává po místu na ministerstvech zdravotnictví a místního rozvoje.

I přes debakl zůstali ve službách města

Volební porážka, a to i taková, že strana strana úplně zmizí z radnice, však pro několik komunálních politiků neznamenala konečnou. Bývalý náměstek pro kulturu brněnského primátora Matěj Hollan (Žít Brno) i přes debakl jeho uskupení v komunálních volbách nadále zůstává na radnici. Zastává post poradce nového radního pro kulturu Marka Fišera (Piráti). Má mu pomáhat s dokončením velkých kulturních projektů, které sám rozjel.

„Projekční příprava bude trvat zhruba ještě tři čtvrtě roku a pak se rád vytratím. Jde mi o to, abych měl jistotu, že se oba projekty podaří dotáhnout do konce. V současnosti jsme s panem Fišerem prakticky v denním kontaktu, předávám agendu a veškeré informace o ní,“ řekl v listopadu MF DNES Hollan.

Jako Hollanovi v Brně se podařilo v Praze zůstat ve službách města bývalé náměstkyni primátorky Petře Kolínské (Zelení). Přestože její strana zažívá od parlamentních voleb pád preferencí u pražských voličů, přízeň jí zůstala u nového vedení metropole. To ji ponechalo v dozorčí radě dopravního podniku, který je největší městskou společností v Česku.

Kolínská se do vedení metropole dostala zhruba 1,5 roku po volbách, v roce 2016. Ve funkci nahradila svého stranického kolegu Matěje Stropnického, kterému tehdy připadl jiný placený post, byť ne tak výrazný. Po svém loňském konci v politice si Stropnický pořídil zámek, který nyní opravuje.

Výrazný pražský politik Petr Dolínek (ČSSD), který se do paměti obyvatel Prahy zapsal coby náměstkem primátorky pro dopravu, se po konci na pražské magistrátu naplno přesunul do Poslanecké sněmovny, jejíž je členem od parlamentních voleb v roce 2017.