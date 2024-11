Nesahat! Ne, zmrazit. Jak by politici vyřešili rozhodování o svých platech?

Redakce iDNES.cz proto oslovila poslance a senátory s dotazem, jak rozhodování o platech jednou provždy vyřešit, aby se téma pořád nevracelo. Na ožehavou otázku se jim však moc odpovídat nechtělo. Na dotaz reagovala jen desetina oslovených zákonodárců. V názoru na řešení se liší podle toho, zda jsou z opozice, nebo z koalice.

Podle vládních poslanců by se toho totiž až tolik měnit nemuselo. „Chyba není v současném systému. Chyba je, že do něj politici neustále populisticky zasahují,“ tvrdí poslanec ODS Petr Beitl v narážce na takzvaný automat. Ten vypočítává platy politiků i soudců z platové základny, která je součinem průměrné mzdy v národním hospodářství vždy za předminulý rok a zákonného koeficientu.

Politici ale loni kvůli úsporám v rámci konsolidačního balíčku platy pro tento rok v podstatě zmrazili na loňské úrovni. Proto měly původně pro příští rok skokově vzrůst o 14 procent.

S Beitlem souhlasí i jeho stranický kolega Karel Krejza (ODS), který by do automatu již také nezasahoval. „Vzorce byly nastaveny rozumně, a to nejen u platů, ale i důchodů a dávek. Populistické zasahování do těchto automatů se stalo zvykem a je příčinou těchto nechutných debat a soudních žalob,“ tvrdí Krejza.

V rámci koalice na tom v podstatě panuje shoda. Podobný názor mají i lidovci. Jejich poslanec David Šimek tvrdí, že neustálé zmrazování platů je vůči poslancům a senátorům neférové. „Každoroční debata o platech je trapná. Když se podívám na plat předsedy výboru na kraji (podle velikosti, až 140 tisíc) a na plat poslance (102 tisíc), přijde mi to dost nevyrovnané. Ale veřejnost platy těchto politiků vůbec neřeší,“ vzkázal iDNES.cz Šimek.

Současný automat preferují i vládní senátoři. „Nemám to do detailu promyšlené, ale v zásadě by náš plat měl být navázán na inflaci a průměrný příjem. A mělo by to platit i pro soudce. U nich nezapomínejme, že jsou omezeni ve svých vedlejších výdělečných aktivitách. O tom se moc nemluví,“ připomíná senátor za TOP 09 Jan Pirk.

Soudci mají ze zákona zakázánu jakoukoliv výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku, vědecké, pedagogické či publicistické činnosti.

Babišův návrh

I proto opozice v čele s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem prosazuje oddělení platů politiků od soudců a jejich následné zmrazení. „Platy politiků by se měly oddělit. Opakovaně to navrhuji, stejně jako jejich zmrazení na pět let. A během té doby musíme nastavit, aby byly platy politiků transparentní a aby byl funkční mechanismus, který bude odrážet, jak se daří lidem. Není možné, aby si vláda zvyšovala platy o desetitisíce a občanům peníze brala,“ tvrdí Babiš.

Podobně to vidí i lídr SPD Tomio Okamura. „Měly by se oddělit od platů soudců a navázat na průměrný plat v Česku nebo na medián, tak aby o svých platech poslanci nemohli hlasovat. Za stavu, který způsobila Fialova vláda, navrhujeme zamrazení platů politiků,“ doplnil Okamura. Proti oddělení platů jsou z opozičních lavic jen Piráti.

Podle šéfa jejich poslaneckého klubu Jakuba Michálka je spíše problém v neprůhledných náhradách, které poslanci čerpají k platu navíc.

„Ve skutečnosti je to další součást platu. Akorát se to maskuje. Náhrady a platy chceme zprůhlednit. Vše se má odvíjet od průměrné mzdy a chceme zrušit přepočítávací koeficient,“ vyjmenoval Michálek.