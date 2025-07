Část 1/11

Andrej Babiš

Instagramový příspěvek Andreje Babiše sice popisuje návštěvu hudebního festivalu Colours of Ostrava, na fotografii z vítkovického areálu má ale šéf hnutí ANO v rukou španělskou sladkou specialitu churros.

Politolog Kubáček fotky s jídlem hodnotí jako dobrý tah. „Funguje to, protože to nedráždí. Je to příležitost pro politika, jak ,přežít’ léto a dávat o sobě vědět, aniž by to tahalo za uši,“ hodnotí pro iDNES.cz. Dobře zvolený je podle experta u Babiše i méně seriózní oděv. „Když bude politik někde permanentně v saku, působí to na lidi divně. Jako by byl z úplně jiného prostředí než voliči,“ dodává Kubáček.