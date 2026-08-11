Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) se vydal poznávat krásy české krajiny. „Pár dní volna s rodinou a tentokrát objevujeme krásy jižní Moravy,“ napsal ve svém příspěvku.
Ministři pospolu, zdolání švýcarských hor i cyklistika. Jak politici trávili dovolenou
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Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski
Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...
Labe dál mizí před očima, v Děčíně vykoukl Hladový kámen. Máme srovnání
Nejen Českou republiku už dlouho sužuje sucho. Hladiny řek neustále klesají, což přináší neobvyklé situace a pohledy. V centru Ústí dojdete v klidu do poloviny koryta mizejícího Labe a můžete se...
Poklady nacistů. V Dunaji se našla motorka s lidskými pozůstatky i potopená loď
Vysychající řeka Dunaj dál odkrývá své poklady. U srbského města Prahovo se vynořila dávno potopená nacistická loď, přímo naproti maďarskému parlamentu zase našli německou vojenskou motorku i s...
Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle
Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...
Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová
Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...
„Muslimské NATO“ je pro nás hrozba, zní z Izraele. Írán mluví o sjednocení
Turecko, Pákistán a Saúdská Arábie uzavřením vzájemné obranné dohody položily ve stínu íránské hrozby základy takzvaného „islámského NATO“. Z Íránu zaznívají hlasy, že pro něj spojenectví...
Vlak na Blanensku srazil dva lidi. Jeden střet nepřežil, nehodu vyšetřuje policie
Rychlík u železničního přejezdu v Rájci-Jestřebí na Blanensku srazil v úterý odpoledne dva lidi pohybující se v kolejišti. Jeden z nich střet nepřežil, druhý skončil v nemocnici se středně těžkým...
Konec strašidelného domu. Architektka Jiřičná zahájila proměnu mrakodrapu v Ostravě
Šťastnější éru má podle architektů, developera i vedení města před sebou někdejší nejvyšší obytná budova v České republice. Slavnostním poklepáním na základní kámen začala přestavba mrakodrapu...
OBRAZEM: Čína má po tajfunu vody na rozdávání. Za den napršelo jak za 4 měsíce
Tajfun Dolphin drtí Čínu. Od Pekingu až po vnitrozemskou provincii Chu-pej sužuje zemi extrémní průtrž mračen, která zatápí ulice, zastavuje dálniční stavby a žene nádrže v okolí přes havarijní...
Český film Neporazitelní chystá anglickou verzi. Připravuje se uvedení v USA
Tým českého filmu Neporazitelní dokončuje anglický dabing a s americkým distributorem Highland Film Group připravuje uvedení v USA a na dalších zahraničních trzích. Producent filmu Petr Jákl do...
Měchy mi šlapala i manželka, jiný z toho vysílením málem omdlel. Varhaník vypráví
Česko je varhanní velmocí, v kostelích jsou jich tisíce. Aby varhany fungovaly, musí se na ně hrát. „Je to jako s autem: když nejezdíte, stav se začne zhoršovat,“ říká varhaník Adam Viktora pro...
Soud rehabilitoval číhošťského farníka, odmítl svědčit proti faráři Toufarovi
Krajský soud v Hradci Králové v úterý rehabilitoval číhošťského farníka a očitého svědka takzvaného číhošťského zázraku z prosince 1949 Václava Trtíka. Tento muž, který byl v roce 1950 vězněn v...
Výluka mezi Radotínem a Smíchovem startuje dřív, vybrané vlaky nevyjedou
Kvůli přestavbě smíchovského nádraží musí Správa železnic přistoupit k dřívější výluce koleje směrem na Radotín. Což od středy omezí osobní vlaky. Část z nich pojede odklonem přes Branický most mimo...
Novým maďarským prezidentem se stal András Baka. Opozice hlasování bojkotovala
Maďarský parlament v úterý zvolil bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráse Baku novým prezidentem, uvedly tiskové agentury. Opozice volby bojkotovala, Baka byl jediný kandidát a zvolen byl hlasy...
Streetartista chodníkovými mozaikami vyzdobil Brno. O svolení radši nežádám, říká
Když se objeví díra v chodníku, většina lidí ji obejde. Matěj Krajíček si nad ni sedne a začne ji vyplňovat střepy, dlaždičkami a sklíčky. V mnoha městech po něm zůstávají mozaiky, které baví...
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Nahradit Hormuz není snadné. Transport ropy možnosti nabízí, s plynem je to horší
Válka s Íránem ukázala, jak silně je světový obchod se strategickými surovinami závislý na Hormuzském průlivu. Před vypuknutím konfliktu tudy proudila zhruba pětina světových dodávek ropy i LNG....
Insolvenční správce zpronevěřil 67 milionů. Berte ohled na můj věk, obměkčoval soud
Bývalého insolvenčního správce Václava Svobodu poslal českobudějovický krajský soud do vězení na pět let a šest měsíců za zpronevěru. Podle obžaloby vyváděl z úschovy splátky zadlužených firem na své...