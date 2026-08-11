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Ministři pospolu, zdolání švýcarských hor i cyklistika. Jak politici trávili dovolenou

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  15:27
Polovina letního volna je pryč a politikům se pomalu blíží konec sněmovních prázdnin. Někteří trávili dovolenou se svými kolegy u moře, jiní zdolávali vrcholky švýcarských hor a další objevovali krásy jižní Moravy.
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Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) na letní rodinné dovolené v jižních...

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) se vydal poznávat krásy české krajiny. „Pár dní volna s rodinou a tentokrát objevujeme krásy jižní Moravy,“ napsal ve svém příspěvku.



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