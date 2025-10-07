Politici děkují Fialovi, podle Pekarové Adamové byl nejlepší premiér

Fiala své rozhodnutí oznámil v úterý širšímu vedení ODS krátce po sněmovních volbách, ve kterých vládní koalice neobhájila dostatečný počet mandátů, aby mohla pokračovat. „K politice patří i odpovědnost. Volby koalice Spolu nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr. Proto jsem se rozhodl znovu nekandidovat na předsedu ODS,“ uvedl Fiala na síti X.
Fiala už nebude kandidovat na šéfa ODS. Koalice SPOLU je přežitá, říká senátor
Pekarová Adamová je přesvědčená, že Fiala je nejlepší premiér novodobé historie naší země. „Věřím, že v budoucnosti bude jeho role ještě více doceněna. Kompetence, slušnost, profesionalita a odvaha jsou charakteristiky, které jej definují. Bylo pro mě radostí s nim spolupracovat,“ napsala Pekarová Adamová ČTK.
„Děkuji Petru Fialovi za vše, co pro tuto zemi, její občany i pro koalici Spolu udělal. Byl jsem na něj jako státníka opakovaně hrdý. Bylo mi ctí stát po jeho boku. Petře, přeji Ti vše dobré a vím, že naše spolupráce nekončí,“ napsal na síti X šéf KDU-ČSL Marek Výborný.
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) premiérovo rozhodnutí označil za zásadní a odvážné. „Považuji jej za nejlepšího politika, kterého jsem na celostátní úrovni poznal,“ napsal na Fialovu adresu.
Ministr kultury Martin Baxa (ODS) na síti X poděkoval končícímu předsedovi za odvedenou práci po jeho nástupu a odhodlání. „Nakonec jsi nás jako nejsilnější stranu dovedl do vlády, kde jsi vždy hájil hodnotovou a racionální politiku. Za Tvoji práci a Tvoje nasazení jsem Ti vděčný a děkuji,“ vzkázal Baxa.
Bývalý předseda KDU-ČSL Marian Jurečka o rozhodnutí konstatoval, že ho činní smutným, ale dodal, že ho chápe. Připojil i osobní vzkaz. „Petr je pro mě skvělým premiérem, prožili jsme spolu výjimečné okamžiky na které člověk v životě nezapomene. Společnou návštěvu Kyjeva, osobní audienci u Papeže Františka, předsednictví v EU, nebo prostě jen tak noční posezení s lahváčem ve dvě ráno v baru v Římě i s jeho skvělou manželkou Janou.“
Fiala příliš věřil evropským zájmům, „zamiloval“ se do von der Leyenové, říká Čunek
Vicepremiér a šéf STAN Vít Rakušan poděkoval Fialovi za spolupráci i přátelství, které si za roky vybudovali. „Děkuji, Petře, také za nasazení v kampani, v našem společném zápase. Jsem přesvědčený, že odchod z čela ODS nebude znamenat odchod z osobního boje proti populismu a extremismu. Těším se na zbývající měsíce naší spolupráce. A kdykoli znovu na pivo,“ uvedl.
Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) ocenila Fialu za to, jak hájil prozápadní směřování ČR a snažil se hledat shodu. „Byla jsem na tuhle zemi velmi pyšná, když její premiér byl na cestě do Kyjeva, aby jako první zahraniční politik podpořil na místě hrdě bránící se Ukrajinu,“ připomněla cestu, která se odehrála v březnu 2022 necelý měsíc po začátku ruské invaze na Ukrajinu.
Z hnutí STAN se k Fialovo rozhodnutí vyjádřili na síti X například dosluhující ministr školství Mikuláš Bek, který napsal, že mu bylo a stále je ctí pracovat ve vládě vedené Petrem Fialou a rovněž mu poděkoval za spolupráci. Ozval se i ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. „Milý Petře, ne vždycky jsme se na vládě shodli. Ale to nic nemění na tom, že jsi byl jedním z nejlepších premiérů, co tahle země ve své samostatné existenci měla,“ napsal, a ocenil premiérovu cestu do Kyjeva z roku 2022.
Podle ministra pro vědu, výzkum a inovace Marka Ženíška (TOP 09) udělal Fiala pro Česko hodně. „Vrátil nám hrdost a ukázal, že slušnost má v politice místo. Jedna etapa možná končí, ale téhle zemi má stále co nabídnout i v budoucnu - třeba i v jiné roli. Jsem hrdý, že jsem ministrem jeho vlády,“ uvedl Ženíšek. Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (nestr.) poděkoval Fialovi za obětavou práci, odvahu a nasazení pro naši zemi.