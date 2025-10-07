Politici děkují Fialovi, podle Pekarové Adamové byl nejlepší premiér

Autor: ,
  20:06
Slovy díků, oceněním jeho státnických kroků, slušnosti či kompetencí reagují koaliční politici na dnešní oznámení premiéra Petra Fialy (ODS), že už nebude znovu kandidovat na předsedu občanských demokratů. Končící šéfka TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová je přesvědčená, že Fiala je nejlepší premiér v novodobé historii země. Věří, že v budoucnosti jeho roli lidé ještě víc docení, sdělil ČTK.
Fotogalerie2

Končící premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala. (4. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Fiala své rozhodnutí oznámil v úterý širšímu vedení ODS krátce po sněmovních volbách, ve kterých vládní koalice neobhájila dostatečný počet mandátů, aby mohla pokračovat. „K politice patří i odpovědnost. Volby koalice Spolu nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr. Proto jsem se rozhodl znovu nekandidovat na předsedu ODS,“ uvedl Fiala na síti X.

Fiala už nebude kandidovat na šéfa ODS. Koalice SPOLU je přežitá, říká senátor

Pekarová Adamová je přesvědčená, že Fiala je nejlepší premiér novodobé historie naší země. „Věřím, že v budoucnosti bude jeho role ještě více doceněna. Kompetence, slušnost, profesionalita a odvaha jsou charakteristiky, které jej definují. Bylo pro mě radostí s nim spolupracovat,“ napsala Pekarová Adamová ČTK.

„Děkuji Petru Fialovi za vše, co pro tuto zemi, její občany i pro koalici Spolu udělal. Byl jsem na něj jako státníka opakovaně hrdý. Bylo mi ctí stát po jeho boku. Petře, přeji Ti vše dobré a vím, že naše spolupráce nekončí,“ napsal na síti X šéf KDU-ČSL Marek Výborný.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) premiérovo rozhodnutí označil za zásadní a odvážné. „Považuji jej za nejlepšího politika, kterého jsem na celostátní úrovni poznal,“ napsal na Fialovu adresu.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) na síti X poděkoval končícímu předsedovi za odvedenou práci po jeho nástupu a odhodlání. „Nakonec jsi nás jako nejsilnější stranu dovedl do vlády, kde jsi vždy hájil hodnotovou a racionální politiku. Za Tvoji práci a Tvoje nasazení jsem Ti vděčný a děkuji,“ vzkázal Baxa.

Bývalý předseda KDU-ČSL Marian Jurečka o rozhodnutí konstatoval, že ho činní smutným, ale dodal, že ho chápe. Připojil i osobní vzkaz. „Petr je pro mě skvělým premiérem, prožili jsme spolu výjimečné okamžiky na které člověk v životě nezapomene. Společnou návštěvu Kyjeva, osobní audienci u Papeže Františka, předsednictví v EU, nebo prostě jen tak noční posezení s lahváčem ve dvě ráno v baru v Římě i s jeho skvělou manželkou Janou.“

Fiala příliš věřil evropským zájmům, „zamiloval“ se do von der Leyenové, říká Čunek

Vicepremiér a šéf STAN Vít Rakušan poděkoval Fialovi za spolupráci i přátelství, které si za roky vybudovali. „Děkuji, Petře, také za nasazení v kampani, v našem společném zápase. Jsem přesvědčený, že odchod z čela ODS nebude znamenat odchod z osobního boje proti populismu a extremismu. Těším se na zbývající měsíce naší spolupráce. A kdykoli znovu na pivo,“ uvedl.

Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) ocenila Fialu za to, jak hájil prozápadní směřování ČR a snažil se hledat shodu. „Byla jsem na tuhle zemi velmi pyšná, když její premiér byl na cestě do Kyjeva, aby jako první zahraniční politik podpořil na místě hrdě bránící se Ukrajinu,“ připomněla cestu, která se odehrála v březnu 2022 necelý měsíc po začátku ruské invaze na Ukrajinu.

Z hnutí STAN se k Fialovo rozhodnutí vyjádřili na síti X například dosluhující ministr školství Mikuláš Bek, který napsal, že mu bylo a stále je ctí pracovat ve vládě vedené Petrem Fialou a rovněž mu poděkoval za spolupráci. Ozval se i ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. „Milý Petře, ne vždycky jsme se na vládě shodli. Ale to nic nemění na tom, že jsi byl jedním z nejlepších premiérů, co tahle země ve své samostatné existenci měla,“ napsal, a ocenil premiérovu cestu do Kyjeva z roku 2022.

Podle ministra pro vědu, výzkum a inovace Marka Ženíška (TOP 09) udělal Fiala pro Česko hodně. „Vrátil nám hrdost a ukázal, že slušnost má v politice místo. Jedna etapa možná končí, ale téhle zemi má stále co nabídnout i v budoucnu - třeba i v jiné roli. Jsem hrdý, že jsem ministrem jeho vlády,“ uvedl Ženíšek. Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (nestr.) poděkoval Fialovi za obětavou práci, odvahu a nasazení pro naši zemi.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Okamura chce vyměnit šéfa policie. Nevhodný výrok, váhá Babiš dát SPD vnitro

SPD by v případě vstupu do vlády usilovalo o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška, řekl šéf hnutí Tomio Okamura. Zdůvodnil to mimo jiné vlastním stíháním v případu loňských předvolebních...

7. října 2025  16:56,  aktualizováno  20:20

Politolog z Brna, který vzkřísil ODS. V čele strany překonal Fiala i Klause

Premiér a předseda ODS Petr Fiala nebude znovu kandidovat na šéfa občanských demokratů. V čele strany stojí od roku 2014 a v délce funkčního období letos na podzim překonal i Václava Klause. Uznání...

7. října 2025  20:15

Starostku v Německu pobodali: policie odvedla adoptivního syna v poutech

Ve městě Herdecke na západě Německa v úterý byla nově zvolená starostka pobodána nožem. Sociální demokratka Iris Stalzerová je v kritickém stavu. Kancléř Friedrich Merz čin odsoudil a vyzval k jeho...

7. října 2025  14:36,  aktualizováno  20:14

Kupka a Kuba patří mezi favority na nového šéfa ODS. Šanci má i Černochová

Rozhodnutí Petra Fialy neobhajovat po porážce ve volbách s hnutím ANO Andreje Babiše na volebním kongresu post předsedy ODS zároveň znamená, že se jeho kolegové budou rozhlížet kolem sebe, kdo by...

7. října 2025  20:10

Politici děkují Fialovi, podle Pekarové Adamové byl nejlepší premiér

Slovy díků, oceněním jeho státnických kroků, slušnosti či kompetencí reagují koaliční politici na dnešní oznámení premiéra Petra Fialy (ODS), že už nebude znovu kandidovat na předsedu občanských...

7. října 2025  20:06

Po rozmachu fotovoltaik v Česku přijde bateriový boom, předvídají odborníci

Česká republika se teprve letos zařadila po bok ostatních států EU, když po letech odkladů uzákonila pravidla pro akumulaci energie, agregace a flexibility. V porovnání s jinými evropskými státy se...

7. října 2025

Okamura bude lepší než Pekarová, říká Šťastný. Ohledně vydání Babiše má jasno

Premium

Předsedou poslaneckého klubu si Motoristé v úterý zvolili Borise Šťastného. Bývalý poslanec ODS se do Sněmovny vrací po 12 letech. „Dřív tam platily dohody. Současná vládní koalice je v minulém...

7. října 2025

Kanada bude se cly velmi spokojená. Trump na schůzce s Carneym mírní napětí

Americký prezident Donald Trump chce jednat s kanadským premiérem Markem Carneym o snížení cel na klíčové kanadské sektory. Trump to podle agentury Reuters prohlásil na úvod úterního setkání s...

7. října 2025  19:50

Fiala už nebude kandidovat na šéfa ODS. Koalice SPOLU je přežitá, říká senátor

Premiér Petr Fiala skončí v čele ODS a nebude už kandidovat na předsedu. „K politice patří i odpovědnost. Volby koalice SPOLU nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr. Proto...

7. října 2025  18:30,  aktualizováno  19:39

VIDEO: Autobus jel v Indii po dálnici a náhle se na něj sesunula hora

Při dopravní nehodě na severu Indie zahynulo nejméně 18 lidí a další byli zraněni, když se na jejich autobus sesunula půda. Nehoda se stala na dálnici ve státě Himáčalpradéš, po níž přejížděl autobus...

7. října 2025  19:22

Studenti vyvěsili palestinské vlajky. Není to oficiální postoj školy, říká rektor AVU

Na budovách vysokých škol a univerzit v Česku se objevily palestinské vlajky. Jedna je například na budově pražské UMPRUM. Další na budově Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) nebo na filozofické...

7. října 2025  18:51

Jak často pracují europoslanci? Podívejte se, jak si vedou ti čeští

Přemýšleli jste, kteří poslanci Evropského parlamentu skutečně dělají svou práci? Nejste sami, píše belgický server Brussels Times. Navzdory tomu, že europoslanec za měsíc vydělá bezmála 200 tisíc...

7. října 2025  18:12,  aktualizováno  18:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.