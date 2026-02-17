Policisté zřejmě zadrželi lékaře, za kterým jezdily polské ženy na potrat

Ivana Lesková
  21:29
Kriminalisté v úterý zasahovali v areálu Bílovecké nemocnice, která patří Moravskoslezskému kraji. Redakci iDNES.cz to potvrdilo několik lidí včetně ředitele nemocnice Josefa Zajíce. Ten ale upozornil, že policie se zajímala výhradně o soukromé gynekologické pracoviště lékaře, který si prostory od nemocnice pronajímá.

Ještě nenarozené dítě uvnitř dělohy. (1965) | foto: Lennart Nilsson

„Údajně tam přijeli policisté v kuklách a zabavovali dokumentaci a snad i počítače gynekologa, za kterým jezdily těhotné ženy z Polska na potrat. Lékaře policie zadržela. Ale jestli kvůli samotným potratům, nebo například proto, že nedanil platby od cizinek, to netuším. Ani nevím, zda ho po výslechu propustili,“ líčí jeden ze zdrojů iDNES.cz.

Zásah nepřímo potvrzuje i policejní mluvčí Jan Segsulka, ale nechce být konkrétní. „Nemohu k tomu sdělit nic víc než to, že právo na poskytování informací si vyhradil státní zástupce,“ říká policista.

O vyšetřování a jeho důvodech nemá žádné podrobnější informace ani ředitel Bílovecké nemocnice Josef Zajíc. „Nás se to netýká, policisté mě neoslovili. Náš areál je otevřený, proto jsem zpočátku ani nevěděl, že tam jsou. Pronajímáme prostory více subjektům a policie se zajímala o jeden z nich,“ popisuje Zajíc.

Prostory, ve kterých jsou kromě gynekologické ambulance i zákrokové sálky, má podle něj lékař pronajaté už řadu let a dosud s tím nemocnice neměla žádný problém. „Nyní vím jen to, že dnes přijela tři neoznačená osobní auta s policisty, kteří si odnášeli dokumentaci,“ dodává ředitel nemocnice.

Jeho slova potvrzuje i Martin Gebauer, náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví (ANO): „Vím o tom, že v Bílovci zasahovala policie, ale nemám žádné informace, protože naší nemocnice ani kraje se to nijak netýká.“

Redakce iDNES.cz se snažila dovolat i gynekologovi, který má být údajně zadržený. Jeho telefonní číslo je stále nedostupné.

Přesvědč znásilněnou ženu, aby nešla na potrat, učí se polští šesťáci

Potratová turistika není novinkou. Těhotné ženy z Polska jezdí za lékaři do Česka i jiných evropských zemí, protože od roku 2020 je tam interrupce prakticky zakázána – povolená je pouze při ohrožení života ženy nebo při těhotenství po znásilnění. Ale i v takových případech někteří lékaři váhají.

V České republice je potrat na žádost legální do 12. týdne těhotenství, později už jen z medicínských důvodů, kdy je ohrožen život matky nebo plodu. Ženy za zákrok platí. Některé nemocnice odmítají potraty na žádost cizinkám, které v Česku nemají dlouhodobý pobyt. I tak odhadem přijíždějí na potrat stovky až dva tisíce polských žen.

Dokud policie lékaře neobviní z konkrétních trestných činů, není jasné, zda případ souvisí s hospodářskou kriminalitou nebo s podezřením na nezákonné přerušování těhotenství.

Vstoupit do diskuse

Demograf o vymírání národa: Menší Česko může být pro naši zemi i výhodou

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Policisté zřejmě zadrželi lékaře, za kterým jezdily polské ženy na potrat

Ještě nenarozené dítě uvnitř dělohy. (1965)

Kriminalisté v úterý zasahovali v areálu Bílovecké nemocnice, která patří Moravskoslezskému kraji. Redakci iDNES.cz to potvrdilo několik lidí včetně ředitele nemocnice Josefa Zajíce. Ten ale...

17. února 2026  21:29

Orchestry a pěvecké sbory se bouří nad škrty. Žádají Klempíře dokonce o víc

Český národní symfonický orchestr

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR kritizuje škrty v rozpočtu ministerstva kultury na letošní rok. Zasáhne to podle ní hlavně regionální kulturní organizace a akce. V úterý to...

17. února 2026  21:05

Ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra rezignuje na konci dubna

David Kostka

Generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZPMV) David Kostka odejde na konci dubna z funkce. Uvedl to v úterý server Seznam Zprávy na základě vyjádření pojišťovny. Podle mluvčí...

17. února 2026  21:02

V pražských Holešovicích se porvala parta, jeden zraněný skončil v nemocnici

Policie zasahuje v ulici Tusarova po nahlášené potyčce několika lidí. (17....

V pražských Holešovicích byla v úterý večer nahlášena potyčka mezi několika osobami. Jedna byla hned po příjezdu policistů ošetřena, řekla redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

17. února 2026  20:50,  aktualizováno  20:57

Stíhačky nové vládě navzdory. Zrušení nákupu F-35 by stálo 30 miliard, řekl Babiš

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš na volebním sněmu hnutí (24. ledna 2026)

Případným zrušením nákupu amerických stíhaček F-35 pro českou armádu by vznikla škoda asi 30 miliard korun, řekl při návštěvě liberecké nemocnice premiér Andrej Babiš (ANO). Nová vláda v projektu...

17. února 2026  20:17,  aktualizováno  20:55

Přestaňte tutlat Epsteinovy spisy, vyzvala Clintonová. Není co skrývat, vzkázal Trump

Americká exministryně zahraničí Hillary Clintonová (14. února 2026)

Americká exministryně zahraničí Hillary Clintonová vyzvala vládu současného prezidenta Donalda Trumpa, aby přestala tutlat informace ve spisech sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina. Trumpova...

17. února 2026  20:28

V mém případě není justice nezávislá, tvrdí Babiš. Rozhodnutí výboru ho nepřekvapilo

Andrej Babiš navštívil Krajskou nemocnici Liberec. (17. února 2026)

Premiéra Andreje Babiše nepřekvapilo, že mandátový a imunitní výbor nedoporučil poslancům vydat ho k trestnímu stíhání. Kauzu Čapí hnízdo znovu označil za politický proces. Řekl, že v tomto případě...

17. února 2026  20:25

Česko nabídne Slovensku ropu přes Družbu, uvedl Havlíček po setkání s Ficem

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po...

Česko nabízí Slovensku možnost dodávek ropy prostřednictvím ropovodu Družba, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který o tom v úterý jednal v Bratislavě se slovenským premiérem Robertem...

17. února 2026  20:20

Chtěl vydělat na kryptoměně přes neznámé lidi, přišel o více než osm milionů

Radovat by se ovšem neměli ani ti, kteří finance ukládají do digitální...

Muž z Rokycanska chtěl vydělat na kryptoměně, přišel o víc než osm milionů korun. Od loňského do letošního ledna postupně zastavil svůj dům a půjčoval si i peníze. Vše pak převáděl na kryptoměnu a...

17. února 2026  20:11

Provokuji, ale čtvrt miliardy pro velké podniky je jen marginálie, říká ministr

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (SPD) přichází na koaliční jednání ANO,...

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) vysvětloval poslancům ze zemědělského výboru rozpočet ministerstva i nastavení letošních dotací. Podle kritiky ze strany opozice by se měl z dotací...

17. února 2026  20:07

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Vlak na trati u Dvora Králové srazil ženu, ta byla v kolejišti mimo železniční přejezd

Ilustrační snímek

Střet s vlakem v úterý večer nepřežila žena na trati mezi Dvorem Králové nad Labem a Bílou Třemešnou na Trutnovsku, řekla policejní mluvčí Karolína Macháčková.

17. února 2026

Amerika už vyhlíží Trumpova nástupce. Vanceovi roste důstojný soupeř

Premium
J. D. Vance na konferenci ve Washingtonu (11. března 2025)

Amerika spekuluje o možném nástupci Donalda Trumpa. Viceprezident J. D. Vance si sice v průzkumech udržuje vedení, ale dočkal se vážného konkurenta v postavě amerického šéfa diplomacie. Trump zatím...

17. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.