Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla
Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...
Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou
Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...
Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář
Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...
Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona
Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...
OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně
Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...
Lotyšská premiérka Siliňová rezignuje. Několik dní po průniku ukrajinských dronů
Lotyšská premiérka Evika Siliňová ve čtvrtek oznámila, že podala demisi, což znamená odstoupení celé vlády. Stalo se tak pět měsíců před plánovanými parlamentními volbami. Agentura Reuters o den...
Policisté zadrželi muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy
Ve čtvrtek vpodvečer českolipští kriminalisté zadrželi ve Středočeském kraji 35letého muže důvodně podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Lemberka. Podařilo se jim získat informace o místě, kde...
Kyjev čelil masivnímu nočnímu útoku. Na město dopadly ruské drony a střely
Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů, který si vyžádal nejméně 12 mrtvých včetně dvou dětí a 40 zraněných. Po dalších zhruba dvaceti se pátrá. Místní...
První podobná dohoda za poslední desetiletí. Čína od USA koupí 200 boeingů
Čína se zavázala, že koupí 200 letadel od amerického výrobce Boeing. Oznámil to ve čtvrtek americký prezident Donald Trump v rozhovoru s televizí Fox News po setkání se svým čínským protějškem Si...
Kaliňák exkluzivně: Ukrajinci nám arogantně škodili, mají DNA jako Rusové
„S Ukrajinci máme komplikovaný vztah. V minulosti nám způsobili stamilionové škody. Zbrojařství ale živí naše regiony,“ říká pro iDNES Premium slovenský vicepremiér a ministr obrany Robert Kaliňák....
„Působil klidně, víckrát chtěl zavěsit.“ Policista o hovoru s mužem, který šel vraždit
Třináct minut držel jihočeský policista Jiří Plouhar na telefonu volajícího, který na lince 158 oznámil, že jde zabít svého strýce. Operační důstojník odhodlaného muže při hovoru uklidňoval a...
Dětí „ze zkumavky“ přibývá, single Češkám se rýsuje šance na oplodnění bez partnera
Téměř desetina narozených dětí v Česku přichází na svět díky reprodukční medicíně. Šest procent pochází "ze zkumavky" a tento podíl postupně roste. Na konferenci věnované nízké porodnosti to řekla...
Postoupí Daniel Žižka do finále Eurovize? Zaujmout chce písní Crossroads
Za několik desítek minut odstartuje ve Vídni druhé semifinálové kolo 70. ročníku soutěže Eurovision Song Contest, kterého se zúčastní i zástupce Česka. Zpěvák Daniel Žižka vystoupí se skladbou...
Nehoda a německé svátky. D1 zablokovala kolona kamionů dlouhá 50 kilometrů
Neobvyklá, přes padesát kilometrů dlouhá kolona zkomplikovala ve čtvrtek odpoledne provoz na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Hlavním důvodem je mimořádně vysoká intenzita nákladní dopravy v...
Černý scénář nehrozí. Evropské aerolinky uklidňují obavy z nedostatku paliva
Válka na Blízkém východě negativně ovlivnila dodávky leteckého paliva po celém světě. Aerolinky, cestovní kanceláře i letiště v Evropě ale situaci uklidňují. Přestože je letecké palivo nyní zhruba...
Požár bateriového úložiště v Nové Pace způsobil škodu za 20 milionů korun
Hasiči vyjížděli ve čtvrtek odpoledne do Nové Paky na Jičínsku k požáru bateriového úložiště. Kvůli šíření toxických zplodin doporučili lidem v okolí Komenského ulice nevětrat. Přibližně po třech...
Kauzu defibrilátorů řeší policie i v Ústí. Skokově tam vzrostl počet operací
Kriminalisté, kteří podezřívají olomoucké lékaře, že v minulosti voperovali defibrilátory mnoha lidem se závažnou srdeční arytmií zbytečně, teď prověřují tyto zákroky i na severu Čech. V úterý kvůli...