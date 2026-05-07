Soudkyně Simona Heranová případ odročila na polovinu června, chce slyšet ještě další svědky. Pak plánuje vyhlásit rozsudek. Informoval o tom deník Hospodářské noviny (HN).
Pachatel tehdy třiadvacetiletou dívku v květnu 2023 dva dny bil železnou tyčí a znásilňoval v dílně domu v Českém Dubu na Liberecku, byla uvázaná na řetězu. Když ji pustil, odjela vše nahlásit na policii do Prahy, protože muž jí tvrdil, že je sám policista. Na policii ale neuspěla. Trojice členů přivolané výjezdové skupiny jejímu oznámení nevěřila. Po tříhodinovém výslechu ji podle obžaloby přesvědčili, aby podepsala protokol, že se jí nic nestalo. Dívka uvedla, že ji policisté v Praze vyhrožovali, že ji zavřou, když si své oznámení nerozmyslí.
Dohodu o vině a trestu v případu podepsal policista Lukáš Řízek. Doznal se, vyvázl s peněžitým trestem 20 tisíc korun a u policie zůstal. Před pražským soudem tak stojí velitelka přivolané výjezdové skupiny Jana Michálková a její podřízený Jan Dalešický. Podle něj byla dívka roztěkaná, test na psychotropní látky byl u ní pozitivní. Popřel, že by policisté na dívku jakkoli tlačili. On i Michálková popírají také to, že by jim znásilněná dívka říkala, že má tašku s důkazy či že je zraněná.
Proti nim stojí výpověď dívky a dalších policistů, píšou HN. Například podle dozorčího, který přijal prvotní trestní oznámení, se vyjadřovala souvisle, i když její příběh byl hodně divoký. Potvrdil, že dívka hlásila, že má s sebou tašku s oblečením z dílny, kde ji pachatel znásilňoval. Důvěryhodná dívka byla také podle libereckého kriminalisty, který se k ní dostal při vyšetřování dalšího znásilnění.
Výpověď dívky nakonec potvrdili právě liberečtí policisté, když vyšetřovali další útok pachatele, který o několik týdnů později podobně držel v zajetí a znásilňoval čtrnáctiletou dívku. Té se podařilo utéct. Krajský soud v Liberci loni v lednu tehdy čtyřiačtyřicetiletému Vojtěchu Rydvalovi za tyto skutky uložil trest 10,5 roku vězení. Odsouzen byl za znásilnění, zbavení osobní svobody a nedovolené ozbrojování, soud mu zároveň nařídil ochranné sexuologické léčení v ústavní formě. Ženu, která dívky k sexu jemu i dalším mužům nabízela, soud potrestal vězením 8,5 roku za obchodování s lidmi a za výrobu dětské pornografie.