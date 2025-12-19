Policisté obvinili exposlance Kobzu za smrt psů v autě, hrozí mu půl roku

Autor: ,
  12:26
Středočeští kriminalisté obvinili bývalého poslance SPD Jiřího Kobzu ze zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. Kobza podle závěrů policejních vyšetřovatelů nechal uhynout dva psy v zavřeném automobilu. V případě odsouzení by mu hrozilo až půl roku vězení. O rozhodnutí policistů informovala Českou televizi mluvčí Barbora Schneeweissová.
Pokračuje mimořádná schůze Sněmovny k závěrečnému schvalování vládní důchodové reformy. Na snímku Jiří Kobza (Svoboda a přímá demokracie). (6. listopadu 2024)

Na případ v září upozornil server Seznam Zprávy, policisté se podle Schneeweissové začali případem zabývat z úřední moci, protože neobdrželi žádné oznámení. Těla dvou dalmatinů našla podle informací serveru v rodinném vozidle Kobzova bývalá partnerka. „Ta smutná událost se stala před rokem, kdy jsem procházel velmi turbulentní situací v rodině, která se mi díky mojí poslanecké práci rozpadla,“ sdělil dříve Kobza.

„Protrhala se obloha.“ Kobza vysvětluje, proč mu v autě uhynuli psi

Uvedl, že při odjezdu z domu zavřel psy do odstaveného auta, aby s ohledem na hárající feny v okolí neutekli. „Bylo příjemné počasí při zatažené obloze. Cestou se mi ale udělalo nevolno, musel jsem zastavit a odpočinout si, a tak jsem byl pryč déle, než jsem počítal. Během mé nepřítomnosti se ale obloha protrhala a vysvitlo slunce,“ popsal Kobza. Uvedl, že ho událost velice trápí, ohradil se proti jejímu zneužívání pro politické cíle.

Středočeský zastupitel Kobza opustil SPD v červnu, o pokračování ve Sněmovně usiloval ze středočeské kandidátky Stačilo! I v novém hnutí sklidil za svou péči o psy kritiku.

Lídryně Středočeské kandidátky Jana Bobošíková vyzvala, aby se vzdal kandidatury. Bobošíková tehdy pro Seznam Zprávy uvedla, že jejich program zahrnuje i ochranu zvířat, čemuž chování bývalého poslance neodpovídá.

Poslankyně ANO chtěla nechat zastřelit psa exmanželovy přítelkyně

Hnutí Stačilo! ve volbách neuspělo a zůstalo pod potřebnou pětiprocentní hranicí pro vstup do dolní komory Parlamentu.

