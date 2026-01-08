Policisté, kteří našli kokain ve Sněmovně, mohli spáchat kázeňský přestupek

Vedení ochranné služby po nálezu kokainu případ vyhodnotilo tak, že vzhledem k minimálnímu množství drogy nešlo o trestný čin ani přestupek a nález dál nehlásilo. Ani po prohlédnutí kamerových záznamů nezjistila policie, kdo papírek, kde měla být droga, donesl na toaletu. Současně se ale zabývá i tím, jak se informace o nálezu dostala do médií, protože policisté jsou vázáni mlčenlivostí.
Policisté také následně uvedli, že standardně informují příslušné orgány Sněmovny o všech mimořádných událostech, které mají vztah k přímému ohrožení bezpečnosti. To ale podle nich nebyl tento případ.
Případ kokainu ve Sněmovně je první. Policie tam nikdy předtím drogy neřešila
„GIBS se zabývala možným nálezem drog v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Nebylo zjištěno spáchání trestného činu, věc byla policii předána ke kázeňskému řízení pro nezaevidování nalezené neznámé látky,“ uvedl Augusta.
Policie nikdy jindy nenašla v Poslanecké sněmovně drogy, a to ani před, ani po nalezení papírku od kokainu, uvedl mluvčí policejní ochranné služby Tomáš Procházka poté, co případ začala rozebírat média.
Doplnil, že pokud by se policisté v prostorách dolní komory Parlamentu setkali s člověkem ovlivněným návykovou látkou, situaci by řešili s vedoucím kanceláře Sněmovny. Za to, že vedení dolní komory nebylo o nálezu papírku informováno, se velitel ochranného útvaru omluvil v dopise adresovaném kancléři Sněmovny.