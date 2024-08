Policisté a hasiči chystají před zářijovými volbami protesty, chtějí zvýšit platy

První z protestních akcí se podle předsedy Nezávislého odborového svazu Policie ČR Tomáše Machovieč uskuteční buď přímo v týdnu před krajskými volbami nebo o týden dříve. O přesném termínu se zatím jedná. „Nepočítáme, že tam budou desítky tisíc lidí, ale dost příslušníků policie, hasičů, vězeňské služby a dalších sborů, aby poklidně ukázali, že to skutečně s bezpečností myslíme vážně,“ dodal.

Důležité bude jednání odborů s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) 22. srpna. Pokud se s ním nedohodnou, nebo pak ministr neuspěje na vládě, zahájí policisté dlouhodobé protesty, uvedl Machovič.

Předseda další odborové organizace, Unie bezpečnostních složek, Aleš Lehký, řekl Právu, že odbory uvažují o vlně týdenních protestů. Zmínil také takzvanou modrou chřipku, tedy možnost, že by policisté ve větším počtu nedorazili z důvodu „nemoci“ do práce. „Bude to na jejich rozhodnutí, my to organizovat nemůžeme,“ dodal Lehký.

Ministr Rakušan v lednu uvedl, že plánuje navýšení peněz na platy bezpečnostních sborů o deset procent ještě letos na podzim. Někteří koaliční ministři ale nepředpokládají, že by se tak mělo stát už od října, což se odborům nelíbí.

Minulý týden vláda schválila navýšení rozpočtu ministerstva o 1,95 miliardy korun. Rakušan následně uvedl, že peníze pomohou zajistit bezproblémové fungování policie a hasičů.

Ministerstvo vnitra mělo letos hospodařit s výdaji 97,4 miliardy korun, což je o 2,3 miliardy korun méně než loni. Rakušan loni uvedl, že kvůli zachování platů policistů a hasičů plánuje šetřit na provozu. Nové požadavky potom souvisely s opatřeními ve vnitřní bezpečnosti, která mají reagovat na tragickou střelbu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, při které 21. prosince zemřelo 14 obětí. Peníze navíc ministerstvo požadovalo i na dohlížení na bezpečnost sportovních událostí, kterými byly světový šampionát v biatlonu a mistrovství světa v hokeji.