Tichý sledoval tehdejší kmotry, mafiány a vyšetřoval nejznámější příběhy. Sbíral v ulicích informace, fakta, výpovědi a střípky, které dohromady skládaly obraz světa, kde se mafiáni nepotkávali v barech, ale v kancelářích mocných.
A vyšetřoval vraždu kmotra Františka Mrázka, kterého dokonce jeho lidé v den, kdy byl zastřelen, sledovali a natáčeli. Právě tato vražda, která se stala 25. ledna 2006, bude za pár dnů po dvaceti letech definitivně promlčena. Pachatel nebude nikdy odsouzen. Bývalý detektiv Karel Tichý je ale přesvědčen, že policisté dávno vědí, kdo Mrázka zastřelil, kdo si vraha objednal i proč musel zemřít.
Věnovali jsme tomu čtvrt století a objasnili jsme plno věcí, ale většinu z nás to stálo kariéru. Mnozí, kteří pracovali proti nám, jsou dodnes vysmátí. Jsou v popředí, stále mají krytí a mají i moc.