Policista si s nezletilou dopisoval prostřednictvím internetové seznamky a sváděl ji k pohlavnímu styku. GIBS muže obvinila z pokusu o pohlavní zneužití. ČTK to sdělil v pondělí mluvčí GIBS Jakub Augusta.
Z jeho informací vyplývá, že věc je součástí případu takzvaných lovců pedofilů, kteří se na webu vydávali za nezletilé dívky, aby vylákali na schůzku dospělé muže, které pak fyzicky napadali. „Také obviněný policista byl touto skupinou napaden,“ uvedl Augusta.
|
V kauze lovců pedofilů obžalovali 11 lidí. Vydávali se za dívky, chtivé muže ztýrali
„Za profilem dívky, se kterou si policista dopisoval a otevřeně s ní chtěl mít pohlavní styk, se skrývala skupina osob. Ta se na internetu vydávala za nezletilé dívky s tím, že dospělé muže lákala na schůzky a následně je fyzicky napadla. Touto skutečností se v rámci své působnosti zabývala Policie ČR a jedná se o samostatné trestní řízení. Také obviněný policista byl touto skupinou napaden,“ uvedl Augusta. Případem lovců pedofilů se dnes začne zabývat Obvodní soud pro Prahu 9.
Obžalobě v kauze čelí 11 mladých lidí z Prahy, z nichž osm bylo v době údajného spáchání činů nezletilých. Muže vylákané na falešný profil nezletilé dívky podle obžaloby bili, kopali nebo jim holili vlasy a obočí. Státní zástupkyně navrhuje podle serveru iROZHLAS.cz většinu z nich potrestat roční až třicetiměsíční podmínkou, pro jednoho žádá úhrnný trest 15 měsíců vězení.