Bezpečnostním sborům 2 500 korun navíc nestačí. Budou protestovat dál

Rakušan ve čtvrtek po jednání se zástupci odborů uvedl, že policisté a hasiči dostanou příští rok kromě již slíbených 1 500 korun navíc v tarifní složce ještě tisícikorunový stabilizační příspěvek. Zvýšení platů se týká i dalších bezpečnostních sborů. Odbory to považují za posun, podle čtvrtečního vyjádření Lehkého si však částku představovaly mnohem vyšší. Ministr dříve sliboval desetiprocentní nárůst platů.

Protest Unie bezpečnostních složek (UBS) podpořily i další odborové organizace včetně strážníků. „Účelem protestní akce je zejména upozornit na dlouhodobé podfinancování bezpečnostních sborů a nedostatečné finanční ohodnocení příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů a současně i strážníků obecních a městských policií,“ uvedla UBS. Upozornit chce také na špatnou personální situaci v některých sborech a velkou byrokracii u policie.

Ministr vnitra považuje plánovaný nárůst o 2 500 korun v současné době za maximum možného. Platy se mají zvedat o pět procent i v letech 2026 a 2027, příslušníkům podle Rakušana zůstane po tyto roky také stabilizační příspěvek. Lehký ale označil rozdělení prostředků za balancování na hraně. Příslušníci by si přáli celé zvýšení platů v tarifní složce.

Kvůli nízkým platům a rostoucí byrokracii protestovali někteří policisté již na začátku listopadu. V případech, kdy jim to zákon dovoloval, například neukládali pokuty.

Místopředseda odborové organizace bezpečnostních sborů a organizátor protestů Martin Červenka dříve uvedl, že protestující žádají zvýšení platů o čtyři tisíce korun. Upozornil na to, že podle něj raketově roste počet policistů, kteří od sboru odcházejí do tří let od vzniku služebního poměru. Nedokážou se z platu uživit a musí si hledat jinou práci, uvedl.