Škoda desítky milionů. Luxusní autobazar čelí podezření z podvodu a zpronevěry

Autor: ,
  11:07aktualizováno  11:26
Policie v souvislosti s autobazarem v Hostivaři zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání podvodu a zpronevěry. O zásahu policie v sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super informovala redakce iDNES.cz už v minulém týdnu.

„V souvislosti s případem jsme zajistili několik desítek vozidel. Ve věci i nadále probíhají standardní úkony trestního řízení,“ uvedla policie v úterý. Poznamenala, že o všech poškozených ví a bude je postupně kontaktovat.

„Škoda byla předběžně vyčíslena na několik desítek milionů korun,“ dodala policie.

Policie před sídlem společnosti hlídkovala i v pondělí. (4. května 2026)
23 fotografií

Redakce iDNES.cz na zásah policie upozornila už minulý týden. Tehdy policie vyklízela sklad. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, tehdy vyčkávali pod dohledem policie klienti, kterým firma dluží auta či peníze.

Reportér iDNES.cz popsal, že i v pondělí před sídlem stále hlídkovala policie.

Pavel Kosař, advokát z advokátní kanceláře UP Legal, která shromažďuje poškozené klienty bazaru, v úterý pro iDNES.cz řekl, že podvod je obecná skutková podstata, pod kterou se dá podřadit v zásadě cokoli.

„U zpronevěry lze předpokládat, že některé peníze byly použity jinak, než bylo s klienty ujednáno v neprospěch klientů či společnosti. Zjednodušeně lze říci, že půjde o vyvedení peněz ze společnosti. Vzhledem ke škodě předpokládáme, že trestní sazba potenciálně stíhaných osob může dosahovat 5 až 10 let odnětí svobody ,“ popsal advokát.

Kosař předpokládá, že z fyzických osob bude stíhaný minimálně jednatel společnosti. „Nevíme, zda do toho jsou zapleteni v tuto chvíli i další lidé. Z pohledu počtu poškozených si myslím, že to bude určitě více než 100 lidí. Kolik jich bude celkem, ale ještě nevíme. Očekáváme i brzké podání insolvenčního návrhu naší kanceláří, pokud ho někdo nepodá dříve“ dodal.

Reprezentativní vystupování

Auta Super se specializovala na luxusní vozy a obchodovala hlavně s modely prémiových značek a sportovními vozy. Společnost byla dokonce od 1. ledna 2024 výhradním partnerem tuningové firmy Brabus pro upravené modely Range Rover a značek Porsche a Rolls-Royce.

Auta Super zastupovala tuto slavnou německou společnost zaměřenou na úpravy vozů na českém i slovenském trhu.

Firma si zakládala na reprezentativním vystupování, měla luxusní showroom v pražské Hostivaři. Profesionální a vstřícné vystupování oslovilo i hodnotitele renomovaného mysteryshoppingového testu prodejců aut iDNES.cz a MF DNES. Před několika lety Auta Super tento test vyhrála.

Internetové stránky firmy v minulém týdnu ještě fungovaly. V nabídce uváděly 224 aut, nejdražší bylo Lamborghini za devět milionů. Prodejce se chlubil ještě dalšími automobilovými perlami značek Porsche, McLaren, Ferrari, či Aston Martin. K tomu spousta mercedesů, BMW; nejlevnější auto v nabídce byla v minulém týdnu malá toyota za 300 tisíc korun.

Majitelem a zakladatelem společnosti Auta Super je Petr Suchánek. Společnost, která byla založena v roce 2010, v letech 2023 až 2024 vykazovala roční obraty přesahující dva miliardy korun.

