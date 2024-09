Policie dopadla Popelku. Skrýval se před trestem za podněcování k nenávisti

„Odsouzený J. P. byl na základě příkazu k dodání do výkonu trestu dodán Policií ČR do výkonu trestu,“ sdělila na dotaz České televize mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Eva Švíglerová.

Popelka vyzýval ke stržení ukrajinské vlaky loni v březnu na protivládní demonstraci v Praze. Soudy mu za podněcování uložily vedle čtyřměsíčního podmíněného trestu také zákaz pobytu na území hlavního města, a to na rok a půl. Tento zákaz porušil, za což ho soudy letos v červnu poslaly na dva měsíce do vězení.

Obžalobu ohledně vlajky Popelka odmítal. Trval na tom, že se dopustil nanejvýš přestupku. Podle soudu ale musel vědět, že nabádá k chování, které nelze spáchat jinak než násilně.

Soud může uložit trest zákazu pobytu na jeden rok až deset let za úmyslný trestný čin, a to pokud to vyžaduje „se zřetelem na dosavadní způsob života pachatele a místo spáchání činu“ ochrana veřejného pořádku, rodiny, zdraví, mravnosti nebo majetku. Trest se nesmí vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt.