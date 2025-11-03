Policie zasahuje v budově VZP v Praze, dvanáct zadržených

Policie zasahuje v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny v Praze na Vinohradech. Podle informací z místa nesmí nikdo do budovy a policisté zajišťují jednotlivé kanceláře.
Podle dosavadních informací je zadržených dvanáct osob. Není jasné, zda je mezi nimi i ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

„Mohu uvést, že náš útvar (NCOZ) během dnešního dne provádí úkony trestního řízení, nicméně podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

„NCOZ provádí zajišťovací úkony v budově VZP. Všeobecná zdravotní pojišťovna v dané věci vystupuje v pozici poškozeného, policii poskytuje maximální součinnost. Bližší informace nelze v tuto chvíli poskytovat, VZP je vázána mlčenlivostí. Informační povinnost si v této věci vyhradilo dozorující státní zastupitelství,“ sdělil Marek Blaho z tiskového oddělení pojišťovny.

Podle informací serveru Seznam Zprávy se policisté pohybují v patrech budovy, kde sídlí mimo jiné náměstek zodpovědný za IT oddělení. Zásah se také týká pater, kde sídlí právní oddělení a přístup do těchto míst policie zablokovala.

Zjišťujeme další podrobnosti.

3. listopadu 2025  7:23,  aktualizováno  8:13

