Policie zasahovala v dceřiné firmě Univerzity Karlovy, má podezření na vysoké odměny

Vyjádření Univerzity Karlovy ČTK shání, předsedkyně správní rady CUIP Zuzana Paulovics však řekla, že vedení společnosti poskytuje policii součinnost. O zásahu informoval server e15.cz , k publikovaným informacím se Paulovics podle svých nemůže vyjadřovat, považovala by to za maření trestního řízení.
„Kriminalisté prvního policejního obvodu v rámci úkonů trestního řízení v souvislosti s prověřováním případu, který se týká trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, dnes provedli prohlídku nebytových prostor jedné firmy v Petrské ulici v Praze 1. V případu není nikdo stíhaný a je ve fázi prověřování,“ řekl serveru mluvčí pražských policistů Jan Daněk.
Podezření na odměny pro PR ředitelku
Server napsal, že podezření policistů souvisí s odměnami pro vedoucí pracovníky firmy, zejména pro PR ředitelku Lucii Přívětivou v letech 2023 a 2024. Odměny jí podle webu vyplácel bývalý šéf správní rady společnosti Otomar Sláma. Sláma podle e15 z CUIP odešel právě kvůli podezření souvisejícímu s odměnami.
„Dneska tady skutečně byla policie, měla povolení k prohlídce a vedení CUIPu poskytlo veškerou možnou součinnost k tomu, aby policie získala dokumenty, které potřebuje. Nemůžu se vyjadřovat k tvrzením publikovaným serverem e15, protože bych to považovala za maření trestního řízení. Takže k tomu, proti komu to bylo mířeno a čeho se to týkalo, se bohužel vyjádřit nemůžu,“ řekla Paulovics.
Podle příkazu k prohlídce, ze kterého server cituje, Sláma umožnil, aby ženě „byly vypláceny poměrně vysoké odměny za vyfakturované právní, auditní a PR služby, které měla vykonávat paralelně vedle svého pracovního poměru formou dohody o provedení práce nebo prostřednictvím faktur pro své spřízněné společnosti“. Celkem šlo podle e15 o odměny v hodnotě zhruba milionu korun.
Akciovou společnost CUIP založila UK v roce 2018. Jejím hlavním úkolem je právě zakládání a podpora spin-off firem k efektivnějšímu přenosu vědeckých znalostí a technologií z univerzit ke komerčním partnerům a k veřejnosti.