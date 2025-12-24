Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Oba muži jsou totiž roky přátelé, tak velcí, že Vémola dokonce Beckova stejnojmenného syna připravoval už coby amatérského zápasníka na boje právě v MMA.
Jenže podle policie je pojilo mnohem více – drogový byznys. A kvůli němu oba policie – konkrétně Národní protidrogová centrála – zadržela a obvinila z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. A to podle nejpřísnějších paragrafů a odstavců trestního zákoníku, kdy je podezřívá, že fungovali jako organizovaná skupina a ve více státech.