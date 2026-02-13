Policisté zasahují v Ústí, Strakonicích a Brně kvůli osvědčením pro revizní techniky

  13:38
Ústečtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality zasahují v Ústí nad Labem, Strakonicích a Brně v souvislosti s činností Technické inspekce ČR při vydávání osvědčení pro revizní techniky, informovala ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Policisté jsou nyní na místě, tudíž nemohou zatím poskytnout žádné další informace k případu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Podílí se na tom desítky kriminalistů a policistů z řad pořádkových jednotek,“ uvedla Hyšplerová. Další informace policisté poskytnou, jakmile to bude možné.

Technická inspekce České republiky je pověřená dohledem nad bezpečností vyhrazených technických zařízení na území ČR. Zřizovatelem Technické inspekce ČR (TIČR) je ministerstvo práce a sociálních věcí.

V centru Prahy kontrolovali hořáky v restauracích. Ale s omezenými pravomocemi

Inspekce zejména posuzuje, zda vyhrazená technická zařízení splňují bezpečnostní požadavky, provádí kontroly, prohlídky a zkoušky, prověřuje odbornou způsobilost firem i jednotlivců, například revizních techniků, a vydává jim oprávnění či osvědčení. Tyto činnosti vykonává za poplatky stanovené zákonem a příslušným nařízením vlády.

Přátelství, nebo autorita? Expertka popisuje největší úskalí začínajících učitelů

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Letadlo u Prahy dělily sekundy od tragédie. Piloti ho jen zázrakem zvedli

Premium
Ilustrační foto - Letadlo společnosti Air Portugal

Měl to být běžný let, který se odehraje na lince z Lisabonu do Prahy sedmkrát týdně. Jenže tenhle málem skončil obrovskou tragédií: airbus portugalského dopravce při přistání v polovině ledna klesal...

Dostavba slavné Sagrady budí spory. Kvůli schodišti mají zbourat okolní domy

Letecký pohled na čtvrť Eixample a katedrálu Sagrada Familia, která se...

Obyvatelé Barcelony sousedící s chrámem Sagrada Familia nevzdávají svůj boj proti dokončení této dominanty. Součástí plánu je výstavba monumentálního schodiště a náměstí, což si vyžádá demolici domů...

NATO překvapuje neúměrný počet ruských padlých. Ukrajinský kolaps letos nečeká

Mrtvý ruský voják o berli

Od zahájení ruské invaze na Ukrajinu bylo zabito nebo zraněno přibližně 1,3 milionu ruských vojáků. Novinářům to řekl nejmenovaný vysoký představitel NATO. Jen v roce 2025 měla ruská strana asi 415...

13. února 2026  13:18

Poslanci dali šanci omezení řečnění. Opozice nechce „extrabuřt“ pro Okamuru

Olga Richterová (Piráti) a Tomio Okamura (SPD) ve Sněmovně. (10. února 2026)

Návrh jednacího řádu Sněmovny, který má pomoci zrychlit schůze poslanců a omezit obstrukce, prošel prvním čtením. „Proč o tom vlastně jednáme?“ podivoval se bývalý ministr práce a sociálních věcí za...

13. února 2026  11:08,  aktualizováno  13:17

Pro pár tisícovek na objednávku zapálil auto, za žhářským útokem byla pomsta

Požár auta v pražské ulici Petrohradská (21.4.2017).

Policistům se podařilo vypátrat a následně obvinit ze žhářství třicetiletého muže, který na sklonku loňského roku zapálil v obci na Plzeňsku auto. Ze žhářství obvinili také o tři roky mladšího muže,...

13. února 2026  12:58

Trumpe, koukej. Kyjev zvažuje hru vabank a uspořádání referenda o Donbasu

Premium
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (8. prosince 2025)

Ukrajinci zvažují učinit nejtěžší ústupek a hlasovat o odevzdání území v západní části Doněcké oblasti. Tvrdí to novinář magazínu The Atlantic Simon Shuster s odvoláním na poradce ukrajinského...

13. února 2026  12:44

Scorsese je v Praze, kde natočí nový film. V metropoli se objeví i DiCaprio či Lawrence

Leonardo DiCaprio v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026)

Režisér Martin Scorsese a herec Leonardo DiCaprio míří do Prahy. V hlavním městě budou společně natáčet film What Happens At Night, v němž kromě jmenované hvězdy budou hrát Jennifer Lawrence,...

13. února 2026  12:30

V kupé se porvali, došlo i na loupež. Policie hledá polonahého muže z vlaku

Policie pátrá po muži, kterého zachytila bezpečnostní kamera. Věří, že může...

Policie řeší případ tří mužů, kteří se v červnu minulého roku v podnapilém stavu poprali ve vlakovém kupé na trase Bratislava–⁠⁠⁠⁠⁠⁠Praha. Jeden z nich během...

13. února 2026  12:11

České Švýcarsko po škrtech v nejistotě. Bude na další obnovu po požáru?

V okrajových částech Českého Švýcarska už po požáru nejsou téměř žádné stopy.

Rozhodnutí státu o snížení financí pro národní parky se promítne i do hospodaření Národního parku České Švýcarsko. Přestože samotné krácení provozního příspěvku nepředstavuje pro park zásadní...

13. února 2026  12:10

Tragická nehoda u Vsetína. Na vytížené silnici I/57 se tvořily dlouhé kolony

Vážná nehoda se stala v pátek 13. února u odbočky, která vede z obchvatu...

Vytíženou silnici I/57 u Vsetína v pátek ráno obousměrně uzavřela vážná dopravní nehoda. Srazila se tam dodávka s nákladním autem. Havárie si vyžádala život řidiče dodávky. Zhruba od 8.30 řídila...

13. února 2026  8:36,  aktualizováno  12:01

Konec padělaným teniskám? Nike si patentoval revoluční systém ochrany značky

Výloha moskevské prodejny Nike.

Nike usilovně bojuje proti obchodu s padělanými teniskami, a to bez toho, aby na boty přidával další ochranné štítky. Podle diskusí na sociálních sítích podala společnost patent na digitální...

13. února 2026  11:50

O víkendu napadne až patnáct centimetrů sněhu, místy i více, varují meteorologové

Předpověď množství nového sněhu, který napadne za 24 hodin od sobotního do...

Návrat zimního počasí do nížin bude v sobotu ve velkém stylu. Podle prognózy meteorologů napadne za 24 hodin do nedělního odpoledne až patnáct centimetrů sněhu. Varují před komplikacemi v dopravě,...

13. února 2026  8:38,  aktualizováno  11:32

VIDEO: V Šanghaji se při stavbě metra propadl obří kus silnice, lidé běželi o život

V Šanghaji se náhle zřítila stanice metra

Obrovská propadlina vzniklá při stavbě metra pohltila silnici v čínské Šanghaji. Dramatické záběry zachycují postupující praskliny a pracovníky, kteří na poslední chvíli utíkají do bezpečí.

13. února 2026  11:32

RECENZE: Láska mezi kapkami krve. Deska Charli xcx bolí na těle i na duši

Souběžně s premiérou filmu Bouřlivé výšiny vyšlo album Wuthering Heights...

Souběžně s premiérou filmové adaptace klasického románu Emily Brontëové Bouřlivé výšiny (česky též jako Na Větrné hůrce) vyšlo album Wuthering Heights zpěvačky Charli xcx s doprovodnými skladbami....

13. února 2026  11:30

