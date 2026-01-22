První stíhaný podle nového paragrafu. Policie viní člověka ze špionáže pro Čínu

„V sobotu 18. ledna v ranních hodinách byla Policií ČR zadržena osoba podezřelá z příslušnosti k čínské zpravodajské službě. Tato osoba byla následně obviněna z neoprávněné činnosti pro cizí moc,“ uvedla BIS.
Policie informovala, že na případu spolupracuje také Vrchní státní zastupitelství v Praze, které k případu bude poskytovat informace.
Podle Deníku N by měl být podezřelým čínský občan.
Tajné služby v Česku dlouhodobě varují před aktivitami čínských a také ruských zpravodajských služeb. Loni například česká vláda označila Čínu zodpovědnou za kybernetickou kampaň proti jedné z neutajovaných komunikačních sítí ministerstva zahraniční.
První případ svého druhu
Člověk podezřelý z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu je prvním stíhaným podle paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, uvedl ve čtvrtek mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.
Za neoprávněnou činnost pro cizí moc v základní sazbě hrozí až pětileté vězení, v případě válečného stavu až patnáctileté. Vztahuje se na ty, kdo by pracovali pro cizí zemi nebo organizaci „v úmyslu ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost České republiky“.
Ustanovení trestního zákoníku o neoprávněné činnosti pro cizí moc začalo platit loni v únoru. Formulace paragrafu je podle kritiků příliš vágní a obecná a mohla by být zneužita.
Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v minulosti uvedl, že zavedení trestního postihu je nezbytné kvůli omezení hybridních útoků a vynášení citlivých informací. Nynější vládní koalice podle dřívějšího vyjádření místopředsedy ANO Radka Vondráčka plánuje tento trestný čin zrušit.