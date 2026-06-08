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Vražda krále automatů v Praze. Policie zadržela cizince, hrozí jim výjimečný trest

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  12:44
Policie zadržela další dva cizince, kteří čelí podezření z vraždy čtyřiapadesátiletého cizince v Praze na Žižkově. Spolu s třicetiletým mužem, kterého policie zatkla už ve čtvrtek, skončili ve vazbě. Hrozí jim až výjimečný trest. Podle dřívějších informací izraelských médií byl obětí izraelský podnikatel Tony Bargig, který je znám jako „král hracích automatů“.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Detektivové zjistili, že motivem vraždy byly finanční a majetkové důvody, informoval v pondělí pražský policejní mluvčí Richard Hrdina.

Podle dřívějších informací izraelských médií byl obětí izraelský podnikatel Bargig, který je znám jako „král hracích automatů“. S odkazem na své zdroje to uvedla i některá česká média. Česká policie totožnost zavražděného nepotvrdila.

Vražda izraelského „krále hracích automatů“? Policie zadržela podezřelého

Vražda se stala minulý týden ve středu v Seifertově ulici. Kriminalisté nejprve zatkli třicetiletého cizince. „Dalším rozpracováním celého případu zjistili mnoho okolností, které nasvědčovaly, že se na vraždě nepodílel sám a posléze se dopracovali k dalším dvěma mužům, které následně také zadrželi,“ uvedl mluvčí. Jde o muže ve věku 20 a 19 let.

Izraelská média, například server Ynet News, ve čtvrtek informovala, že v Praze byl v noci zavražděn známý čtyřiapadesátiletý podnikatel v hazardu Bargig. Podle izraelských médií Bargig figuroval v procesu, ve kterém čelil obžalobě z nelegálního provozu sítě 15 heren v Izraeli v letech 2008 až 2014. V roce 2020 soud uložil Bargigovi trest 15 měsíců vězení a nařídil mu zaplatit celkem 1,35 milionu šekelů (zhruba devět milionů korun). Později Bargig čelil i soudnímu sporu ohledně doměření daně z příjmu.

Podle izraelských daňových úřadů totiž podnikatel nepřiznal část příjmů, které měl z provozu hazardu. V posledních letech pak podle izraelských médií Bargig přesunul velkou část své podnikatelské aktivity do Prahy, kde i trvale žil.

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