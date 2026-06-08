Vražda krále automatů v Praze. Policie zadržela cizince, hrozí jim výjimečný trest

Detektivové zjistili, že motivem vraždy byly finanční a majetkové důvody, informoval v pondělí pražský policejní mluvčí Richard Hrdina.
Podle dřívějších informací izraelských médií byl obětí izraelský podnikatel Bargig, který je znám jako „král hracích automatů“. S odkazem na své zdroje to uvedla i některá česká média. Česká policie totožnost zavražděného nepotvrdila.
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Vražda izraelského „krále hracích automatů“? Policie zadržela podezřelého
Vražda se stala minulý týden ve středu v Seifertově ulici. Kriminalisté nejprve zatkli třicetiletého cizince. „Dalším rozpracováním celého případu zjistili mnoho okolností, které nasvědčovaly, že se na vraždě nepodílel sám a posléze se dopracovali k dalším dvěma mužům, které následně také zadrželi,“ uvedl mluvčí. Jde o muže ve věku 20 a 19 let.
Izraelská média, například server Ynet News, ve čtvrtek informovala, že v Praze byl v noci zavražděn známý čtyřiapadesátiletý podnikatel v hazardu Bargig. Podle izraelských médií Bargig figuroval v procesu, ve kterém čelil obžalobě z nelegálního provozu sítě 15 heren v Izraeli v letech 2008 až 2014. V roce 2020 soud uložil Bargigovi trest 15 měsíců vězení a nařídil mu zaplatit celkem 1,35 milionu šekelů (zhruba devět milionů korun). Později Bargig čelil i soudnímu sporu ohledně doměření daně z příjmu.
Podle izraelských daňových úřadů totiž podnikatel nepřiznal část příjmů, které měl z provozu hazardu. V posledních letech pak podle izraelských médií Bargig přesunul velkou část své podnikatelské aktivity do Prahy, kde i trvale žil.