Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Policie zadržela zaměstnance ČNB. Způsobil škodu za desítky milionů korun

Autor: ,
  18:20aktualizováno  18:27
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Policie zadržela zaměstnance České národní banky (ČNB), který podle kriminalistů kradl z banky peníze. Způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Na policejním webu o tom v pátek informoval mluvčí Pavel Šváb. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Rada ČNB kvůli případu nařídila mimořádný audit, uvedl ředitel odboru komunikace banky Jakub Holas.

Na podezřelé transakce na bankovních účtech tohoto zaměstnance ČNB upozornil policii zhruba před dvěma měsíci Finanční analytický úřad.

„Díky nadstandardní spolupráci s bankou se podařilo podezřelému prokázat, že obcházením interních pravidel zcizoval z banky finanční prostředky,“ uvedl policejní mluvčí.

NKÚ ztratí nárok na policejní ochranu, nově ji má dostat Česká národní banka

ČNB uvedla, že případ nemá dopad na její běžné fungování, ani plnění zákonných úkolů.

„Česká národní banka současně přijala opatření k ochraně majetku. Bankovní rada zároveň rozhodla o zahájení mimořádného interního auditu, jehož cílem je prověřit všechny okolnosti případu a posoudit účinnost nastavených kontrolních mechanismů,“ uvedl Holas.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....

Policie zadržela zaměstnance ČNB. Způsobil škodu za desítky milionů korun

ilustrační snímek

Policie zadržela zaměstnance České národní banky (ČNB), který podle kriminalistů kradl z banky peníze. Způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Na policejním webu o tom v pátek informoval mluvčí...

31. července 2026  18:20,  aktualizováno  18:27

Pavel je lídr opozice a křivák, pošpinil mě před celým národem, prohlásil Okamura

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura přichází na jednání vlády v Praze...

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) mluví v rozhovoru pro server Novinky.cz o prezidentu Petru Pavlovi jako podrazákovi či křivákovi. Vyčítá mu komunikaci s vládní koalicí ANO, SPD a Motoristů,...

31. července 2026  18:11

V ČR padaly teplotní rekordy. Pět procent stanic naměřilo své absolutní maximum

ilustrační snímek

V pátek padl teplotní rekord na dvou třetinách stanic v ČR pro daný den, tedy 31. 7. Pětina má rekord pro červenec, pět procent stanic naměřilo dokonce své maximum.

31. července 2026  17:54,  aktualizováno  18:07

Ve stanici Ostrava-Svinov vykolejil osobní vlak, dva lidé se zranili

ilustrační snímek

V železniční stanici Ostrava-Svinov vykolejil v pátek odpoledne jednou nápravou po poškození zarážedla osobní vlak. Dva lidé jsou lehce zranění.

31. července 2026  18:05

60 tisíc migrantů za den. Maročany vrátíme z Ceuty zpět do vlasti, oznámil premiér

Muž se vrací ze španělské Ceuty zpět do Maroka. (31. července 2026)

Zhruba 25 tisíc lidí, kteří od čtvrtka přišli v nekontrolovaném proudu z Maroka do Ceuty, se už zase vrátilo zpět, sdělilo španělské ministerstvo vnitra. Podle něj do Ceuty od čtvrtka přišlo na 50...

31. července 2026  9:11,  aktualizováno  17:26

OBRAZEM: Koulovačka v létě. Náchod si užíval chladivé zábavy, vydržela půl hodiny

Letní koulovačka na koupališti v Náchodě (31. července 2026)

Koulovačka se sněhem na Jiráskově koupališti v Náchodě rozdováděla v pátečním poledním horku desítky dětí. Velkou hromadu sem tradičně navezli pracovníci zimního stadionu. Někdo s kusem sněhu mířil...

31. července 2026  17:24

Potvrzeno. Do Polska dopadla ruská střela, Varšava si předvolala velvyslance

Polsko zasáhla ruská raketa, dopadla na východě země. Polská armáda neznámý...

Objekt, který ve čtvrtek dopadl na polské území, byla střela Ch-101 vyrobená v Rusku, potvrdila polská prokuratura. Polský premiér Donald Tusk oznámil, že ministerstvo zahraničí si kvůli dopadu ruské...

31. července 2026  16:39,  aktualizováno  16:54

Nejhorší dny jsme snad už překonali, doufá Francie. Požár u Bordeaux se nešíří

Fotografie lesa u francouzské vesničky Le Porge po ničivém požáru (31. července...

Po devíti dnech zápolení hasičů s rozsáhlým lesním požárem ve francouzském departementu Gironde převládá na místě přírodní katastrofy optimismus. Oheň, který pohltil 42 tisíc hektarů lesa, se již...

31. července 2026  12:27,  aktualizováno  16:48

Moskva ničí ukrajinské benzinky. Kyjev zvažuje, jak posílit jejich ochranu

Premium
Čerpací stanice v Izjumu v Charkovské oblasti poničená ruským úderem. (27....

Rusko v poslední době útočí na ukrajinské čerpací stanice, a to především tam, kde se mu nedaří na bojišti. Objevují se proto návrhy, aby stanice na frontové linii byly prohlášeny za kritickou...

31. července 2026  16:18

Ztracený chlapec se vydal domů, ale spletl si směr. Našli ho všímaví kolemjdoucí

ilustrační snímek

Pravděpodobně nejdelších několik desítek minut strachu má za sebou maminka malého školáka, který se jí ve středu odpoledne ztratil v nákupním středisku v centru Zlína. Příběh má šťastný konec,...

31. července 2026  16:16

Francie vyhostí ruskou propagandistku. Cenzura, obula se do Macrona

Ruská propagandistka a bývalá šéfka stanice RT France Ksenija Fjodorovová (12....

Ruská „komentátorka“ a někdejší šéfka propagandistické stanice RT France Ksenija Fjodorovová v pátek obvinila francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a jeho vládu z cenzury. A to poté, co tamní...

31. července 2026  16:02

Populární hejtmani i operní pěvkyně. Jaké jsou nejzajímavější souboje o Senát

Premium
ilustrační snímek

Operní pěvkyně, dva hejtmani, nakladatel, ústavní právník. Jde o celebrity ve svém oboru, ale jestli „pohnou“ se Senátem, kde je už šest let předsedou Miloš Vystrčil, je jiná věc. Kandidátní listiny...

31. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×