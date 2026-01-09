Bývalý poslanec ČSSD (nyní SOCDEM) byl v Česku v roce 2012 odsouzený za dotační podvod k šesti letům vězení. Poté se léta ukrýval v Paraguayi. V roce 2019 policisté zveřejnili, že ho tam vypátrali a loni byl vydán do Česka.
Uprchlý exposlanec Wolf je v Česku a zamířil do vazby. Skrýval se v Paraguayi
„Policie není oprávněna poskytovat informace ke konkrétním fyzickým osobám. Nicméně vzhledem ke komplexu informací v médiích, veřejném prostoru obecně a rovněž případu samotnému je možno sdělit, že ostravští kriminalisté zahájili vůči 65letému muži z Ostravy úkony trestního řízení v roce 2013,“ uvedla Štětínská tím, že v případu došlo k posunu.
„Ostravští kriminalisté muže koncem minulého roku obvinili, a to z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ dodala.
V případě odsouzení za nynější obvinění se může Wolfovi trest prodloužit až o dva roky.
13. října 2025