Falešný web, jehož náhled policie zveřejnila, napodobuje záhlaví skutečného webu ministerstva s bílým českým lvem a modrým pozadím. Stránka je ale zjednodušená a její adresa vůbec neodpovídá oficiálnímu formátu.
Web nepravdivě uvádí, že „tisíce Čechů se staly oběťmi online podvodníků a nyní mají šanci získat finanční kompenzaci od úřadů“ a že vláda financuje program náhrady peněz ve výši 60 procent částky odcizené zahraničními podvodníky.
Následuje dotazník, který požaduje vyplnění osobních údajů k údajné registraci včetně jména, e-mailu a telefonního čísla.
„Dotazník nevyplňujte, jde o další formu podvodu,“ zdůraznila policie.
Policisté loni zaznamenali 21 137 trestných činů páchaných v kyberprostoru. Kyberkriminalita tvořila 12,4 procenta z celkové trestné činnosti, přičemž nad desetiprocentním podílem se drží od roku 2022. Největší část této trestné činnosti tvoří nadále podvody spojené s prodejem a nákupem zboží.
Další podstatnou částí je sériově páchaná trestná činnost za využití sociálního inženýrství, zejména podvodné investice a různé druhy phishingu. Pachatelé využívají stále sofistikovanější metody, kyberkriminalita se podle kriminalistů celkově profesionalizuje. Zvýšení bezpečnosti v online prostředí označila policie i za jednu ze svých priorit pro letošní rok.