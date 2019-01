Nechráněná policie. Ve skladech leží tisíce prošlých neprůstřelných vest

Podle zjištění MF DNES policisté závidí strážníkům městských policií, kteří mají lepší vybavení než oni sami. A to navzdory slibu policejního prezidia z doby už před dvěma lety, že každý ze čtyřiceti tisíc policistů bude mít vlastní lehkou balistickou ochranu – neprůstřelné triko, které se nosí pod košilí. Policisté nyní nedostatek vest kritizují.



Plány policie jsou už roky velkolepé. Na každém územním odboru, kterých je v zemi pětašedesát, mají být alespoň dvě dvoučlenné „prvosledové“ hlídky vybavené balistickými vestami, neprůstřelným štítem, dlouhými zbraněmi a neprůstřelnými helmami, které chrání před střelami i střepinami.

Všichni policisté budou mít alespoň takzvanou skrytou neprůstřelnou ochranu a ročně policie nakoupí tisíce nových vest, neprůstřelných štítů nebo helem. Namísto velké plošné obměny a vyzbrojení všech policistů ale vesty chybí.

Přitom právě tyto části výstroje musí policisté měnit každých deset let. Poslední velká obměna kupříkladu helem se odehrála mezi roky 2014 a 2017, kdy jich policie nakoupila 2 100. Teď plánuje utratit za výstroj 180 milionů korun, kupříkladu helem chce pořídit dvojnásobek co před lety a každá stojí skoro dvanáct tisíc korun.

Přezbrojit chce policie i „nosiče balistických panelů“. Jsou to vesty, do jejichž kapes se vkládají neprůstřelné pláty a na rozdíl od klasických neprůstřelných vest chrání hlavně životně důležité orgány. Jsou však lehčí a policie jich v následujících třech letech plánuje koupit na čtyři tisíce za devatenáct milionů korun.

Podle policistů a jejich odborů jde však nákup balistické ochrany velmi pomalu.

„Aby se zabránilo nejhoršímu, tak jednotlivá krajská ředitelství policie nakupují každý rok balistické ochranné prostředky v omezeném finančním rámci.

Situace je více než zoufalá, policie v roce 2018 nakoupila nosiče balistických panelů, ale to je pouze pro matení veřejnosti a chlácholení policistů samotných. Nosič je pouhá textilie, která nikoho neochrání. Dvě klíčové zakázky na nákup vest pro skryté nošení a nákup přídavných balistických panelů byly zrušeny,“ píše například Odborová aliance IZS, jejíž součástí jsou právě policisté, v prohlášení, které koluje mezi policisty a MF DNES jej má k dispozici.

„Můžeme jen závidět strážníkům, kteří mají vesty pro skryté nošení. Na oddělení máme i vesty, které leží ve skříních, protože mají propadlou životnost a nikdo se je neodváží použít, protože výrobce už nemůže garantovat, že budou fungovat, jak mají,“ popisuje jeden z pražských policistů.

Reakce Policie ČR Po vydání článku v MF DNES zveřejnila Policie ČR na svých webových stránkách vyjádření: Policie ČR aktuálně vlastní celkem 28 263 ks vest v normě životnosti, která je desetiletá. Rozdělení vest po jednotlivých organizačních útvarech policie řeší od roku 2017 systemizace balistických a ochranných prostředků. O přidělení vest na jednotlivé organizační články rozhoduje ředitel krajského ředitelství PČR dle potřeb kraje. Nutno zmínit, že přímý výkon služby vykonává cca 36 000 příslušníků a při posuzování adekvátnosti počtu balistických vest je nutné také brát v potaz fakt, že tito policisté nevykonávají výkon služby současně. Vest, kterým skončila životnost je 8 099 a jsou jsou používány nejčastěji pro výcvik a většina z nich je určena na vyřazení.

Všechny prvosledové hlídky disponují potřebnou výstrojí, včetně odpovídající balistické ochrany.Stejně tak jsou bezezbytku plně vybaveny veškeré útvary, které primárně mohou přijít do styku s nebezpečnými a ozbrojenými pachateli, jako jsou zásahové jednotky krajských ředitelství policie a Útvar rychlého nasazení. Celou reakci lze nalézt na webových stránkách Policie ČR

Česká policie má nyní 28 263 vest, které vyhovují svou životností. Pro představu – to by stačilo policistům pouze v roce 1990, kdy jich bylo jen o čtyři stovky více než těchto vest.

Dnes je policistů přes čtyřicet tisíc a maximálně mohou riskovat a použít vesty, kterým skončila – po deseti letech – životnost. Přesně 8 099 takových, které leží ve skladech po celé zemi. „Tyto vesty se standardně nepoužívají při výkonu služby a o jejich použití rozhoduje příslušný služební funkcionář,“ popisuje mluvčí policejního prezidia Eva Kropáčová.

Vesty si kupují za své peníze

Balistickou ochranu policie kritizuje i bývalý elitní policista, lektor speciální přípravy policistů v rizikových situacích a autor skript o balistické ochraně pro policii Pavel Černý.

„Policisté jsou tak zoufalí, že si vesty kupují sami. Než aby riskovali život, je toto běžná praxe. To si za chvíli budou kupovat i benzin do aut, aby nemuseli jezdit tramvají? Balistická ochrana policistů, obzvlášť v této době, je dlouhodobě problematická a já si neumím představit, že by zaměstnavatel poslal třeba hasiče do požáru bez ochranných pomůcek, nechal dělníka řezat na stroji bez kevlarových rukavic nebo pracovat s rozbruskou bez ochranných brýlí,“ říká Černý.

Policejní prezidium nyní zopakovalo, že v souladu s koncepcí policie v dalších letech chce nyní nakoupit vesty, přilby či štíty. „Chystáme výběrová řízení ve finančním objemu za balistiku za zhruba 180 milionů korun,“ dodala Kropáčová.

