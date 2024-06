Na střelce na fakultě jsme měli být připraveni lépe, připustil šéf policie

Od střelby, při které student fakulty zabil 14 lidí, 25 lidí zranil a následně zastřelil i sebe, uplyne 21. června půl roku.

„Musíme obměnit a doplnit dlouhé zbraně, musíme dobudovat jednotný analytický nástroj, tedy jakousi analytickou střechu nad několika desítkami informačních systémů, které máme, a samozřejmě musíme pokračovat ve speciálním výcviku, k čemuž potřebujeme střelnice,“ řekl Vondrášek.

„Potřebujeme také výcvikové centrum a o tomhle jsme jednali s armádou a vojenskou policií a jsme ve shodě na spolufinancování z výdajů na obranu a společném používání,“ dodal policejní prezident. Náklady na opatření by se podle něj měly pohybovat v jednotkách miliard korun, policie je plánuje přijmout v následujících třech letech.

Vondrášek v rozhovoru připustil, že policie mohla být na zásah lépe připravena, podobným případům je ale podle něj těžké předejít. „Ale já nechci nikoho omlouvat. Já si myslím, že ten zákrok byl velice rychlý, ti policisté, kteří byli na místě, mají můj obdiv,“ uvedl. Otázky k práci policistů by podle něj mohla zodpovědět řada šetření, jejichž výsledky by měl dostat v nejbližších dnech. Ve čtvrtek by také měla Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prezentovat své závěry sněmovnímu bezpečnostnímu výboru.

Policisté se podle Vondráška zabývají více než 320 "relevantními událostmi“, které byly činem útočníka inspirovány. Trestní řízení zahájili ve 190 případech. Policejní prezident zmínil například případ žáka, který do budovy školy přišel s několika noži a improvizovaným nástražným výbušným systémem, nebo muže, který si pořídil několik zbraní a na sociální sítě psal příspěvky, které podle Vondráška „naháněly husí kůži“.

V samotném případu střelby nyní pokračuje trestní řízení, policie do něj podle Vondráška už nezasahuje. Právo na informování si vyhradilo pražské státní zastupitelství. Jeho mluvčí Aleš Cimbala ČTK koncem května řekl, že nechce odhadovat, kdy seznámí veřejnost s učiněnými závěry. Vyvolávání očekávání by podle něj mohlo vést k sekundární viktimizaci dotčených lidí. Jednotlivé fáze přípravného řízení podle Cimbaly trvají zjednodušeně řečeno šest měsíců, lhůtu lze ale opakovaně prodloužit. Vondrášek nicméně uvedl, že závěrem bude usnesení o odložení věci, protože se pachatel zastřelil.