Policie zasahovala na „Vlasteneckém setkání", které se věnuje změně režimu

  13:53aktualizováno  14:55
Policie dnes několikrát zasáhla na takzvaném Vlasteneckém setkání na zámku Příčovy u Sedlčan na Příbramsku. Na místě je přibližně 1000 příznivců akce a asi 20 odpůrců. „Několikrát jsme museli zasáhnout, ale naštěstí bez vyhrocení situace,“ oznámila policie na X s tím, že od rána dohlíží na veřejný pořádek a hladký průběh akce téměř tři desítky policistů.
„Vlastenecké setkání“ v zámku Příčovy (23. srpna 2025)

„Vlastenecké setkání“ v zámku Příčovy (23. srpna 2025) | foto: Policie ČR

„Do současné doby jsme řešili nějaké přestupky proti občanskému soužití, v dopravě a proti leteckému zákonu, kdy tam jedna osoba použila dron, kdy neměla,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Michaela Richterová s tím, že akce potrvá zhruba do sedmé hodiny večer.

Richterová zároveň podotkla, že dosud k vážnějšímu incidentu nedošlo.

„Příznivců Vlasteneckého setkání je okolo jednoho tisíce. Odpůrců něco málo přes dvacet. Jak ale říkám, naštěstí tam policisté nemuseli řešit nějaké vyhrocené situace, ale spíše lehké potyčky, kdy si tam dělali naschvály,“ doplnila policejní mluvčí. Jako příklad naschválu uvedla, že odpůrci akce pouštěli nahlas hudbu, aby přehlušili přednášky na akci.

Odpůrci Vlasteneckého setkání na sociální síti X zveřejnili video, ke kterému uvedli, že na ně účastníci akce stříkají například vodou. „Mezi nimi se pohybují pořád policisté. Jakmile vidí, že dochází k nějakým neshodám, tak hned zasáhnou. Všechno se doposud vyřešilo na místě,“ dodala Richterová.

Změnu režimu i světový pořádek

Na webových stránkách akce je uvedeno, že na místě jsou například vysokoškolští pedagogové Miroslav Ševčík, Tomáš Fürst a Jaromír Šiška nebo politik Tomáš Doležal a předseda Obce spisovatelů Tomáš Magnusek.

Akce se koná pravidelně, letos jde již o sedmé Vlastenecké setkání. Na něm měli dnes pořadatelé tři témata – Změnu režimu, Novou architektura světového pořádku a Slovanský panel – literatura, jazyk, společnost.

Setkání se účastní především lidé, kteří nesouhlasí s vládou Petra Fialy a označují se za vlastence. Inklinují ovšem k té názorové bublině, v níž hledá své voliče formace, jejíž jádro tvoří strana SPD posílená o politiky z Trikolory, Svobodných a PRO.

Například Ševčík se před dvěma lety účastnil demonstrace, při které se demonstranti dobývali do Národního muzea, kde chtěli strhnout ukrajinskou vlajku. Ševčík tehdy tvrdil, že šel jenom okolo. Ševčík v letošních volbách je na kandidátce SPD.

