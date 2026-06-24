Šlo o plynovou brokovnici, vzduchovku a tři nože. Obviněnému hrozí až tříleté vězení. Důvody jeho jednání kriminalisté vyšetřují, dnes byl umístěn do zdravotnického zařízení, uvedla na webu středočeské policie mluvčí Barbora Schneeweissová.
Po muži od rána pátralo více než šest desítek policistů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji i v Praze. Ze vzduchu situaci monitoroval vrtulník. Hledaného se podařilo zadržet odpoledne v pražských Strašnicích.
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Policie přijala v úterý ráno na lince 158 oznámení od blízké osoby, že muž má u sebe střelnou zbraň a je ve špatném psychickém stavu. „S touto zbraní měl údajně směřovat na učiliště v Čelákovicích,“ uvedla mluvčí.
Policisté prohledali školu i její okolí a objekt uzavřeli. Pátrali také v okolí školy a na území Čelákovic. Na základě poznatků o tom, kde by se muž mohl zdržovat a mít kontakty, pátrací akci rozšířili i na Nymbursko, další obce v Praze-východ, Královéhradecký kraj a Prahu.
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Muž měl mít k dispozici dvě osobní vozidla, jimiž během dne jezdil. Šlo o vozy Škoda Fabia a Renault Megane. Směřovat mohl také k objektům ministerstva vnitra a školství, proto policie rozšířila opatření i na ně. Před 14:00 policisté hledaného zadrželi ve Strašnicích.
Při následných prohlídkách bytových a nebytových prostor našli v jednom z jeho odstavených aut dvě dlouhé střelné zbraně a tři nože. Muž má zbrojní oprávnění, k pořízení těchto zbraní není potřeba zbrojní průkaz. Zajištěné zbraně budou nyní podrobeny balistické expertize.