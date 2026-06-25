„V pátek dostanou děti vysvědčení a spousta z vás se bude chtít pochlubit. Tomu rozumíme a jsme rádi, že jste na děti pyšní,“ píše policie na sociální síti Facebook. „Pamatujte na to, že na vysvědčení je spousta osobních údajů, které opravdu nechcete dávat do světa,“ upozorňuje záhy.
Podle policistů je v pořádku zveřejnit známky či pochvaly, ale vyvarovat by se rodiče měli sdílení data narození, jména a bydliště nezletilého. Pozor si lidé mají dávat také na focení podpisů pedagogů. „T takový podpis je zneužitelný,“ varuje policie.
V příspěvku také zveřejnili jeden odstrašující případ, který poukazuje na to, co vše lze z jednoho dokumentu vyčíst. Pod fotografií vysvědčení, kterou na sociální síti zveřejnila jedna z nadšených maminek, se objevuje znepokojivý komentář. Ten detailně na základě získaných informací popisuje den její dcery a přesně uvádí, které předměty s jakým pedagogem absolvuje i v kolik jí každý den končí škola.
Zároveň komentář upozorňuje na to, že díky snímkům s dcerou, jež na svém profilu matka sdílí, je velmi jednoduché odhalit její identitu.
„Když dokáže cizí člověk z jedné fotky vysvědčení zjistit, kam vaše dítě chodí do školy a kdo ho učí, není problém v internetu,“ uvádí policie a dodává, že problém tkví v tom, co o svých dětech sami rodiče zveřejňují. „Soukromí dětí není content (obsah – pozn. red.),“ uzavírají své vyjádření.