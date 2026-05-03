Policie v Olomouci dopadla vězně, který uprchl z věznice v Jiřicích

„Hledaného vězně zadrželi dnes vpodvečer olomoučtí kolegové přímo v Olomouci. Děkujeme veřejnosti a médiím za spolupráci,“ uvedla policie.
Hledaný se v pátek kolem 13:30 podhrabal pod oplocením věznice. Policie upozornila na to, že muž může být nebezpečný a lidé by se ho neměli pokoušeli sami zadržet. Do pátrání policisté nasadili i vrtulník s termovizí.
Server Novinky.cz uvedl, že vězeňská služba zjistila, že vězeň chybí, až při jejich přepočítávání, možné pochybení proto prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).