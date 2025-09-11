Policie v kauze Dozimetr obvinila exšéfa pražského dopravního podniku Dvořáka

Autor: ,
  15:05aktualizováno  15:11
Policie obvinila bývalého šéfa pražského dopravního podniku (DPP) Martina Dvořáka z přijetí úplatku v souvislosti s korupční kauzou Dozimetr, napsal web Seznam Zprávy. Stalo se tak poté, co začal s policisty spolupracovat někdejší ekonomický ředitel této firmy Matej Augustín.
Martin Dvořák

Martin Dvořák | foto: Michal Šula

Bývalý šéf pražského Dopravního podniku Martin Dvořák u Městského soudu v Praze...
Podnikatel Pavel Dovhomilja obviněný v kauze Dozimetr (30. duben 2025)
Podnikatel Pavel Dovhomilja obviněný v kauze Dozimetr (30. duben 2025)
Podnikatel Pavel Dovhomilja obviněný v kauze Dozimetr (30. duben 2025)
40 fotografií

„Ano, už bylo doručeno (usnesení o zahájení trestního stíhání),“ potvrdil Seznam Zprávám Martin Dvořák. Proti obvinění chce podat stížnost.

NCOZ nové skutečnosti nekomentovala. „Informace z trestního řízení poskytuje pouze Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ uvedl mluvčí útvaru Jaroslav Ibehej. K věci se odmítl vyjádřit i dozorující státní zástupce Adam Borgula.

„Dva a půl milionu, nádhera, ne?“ O čem si tajně povídali obžalovaní z Dozimetru

Obvinění Dvořáka má podle všeho souvislost se svědectvím bývalého ekonomického ředitele DPP Mateje Augustína. Ten při jednom z výslechů, díky němuž se nakonec vyhnul obžalobě, zmínil právě Dvořákovo jméno.

Podle policie měl Augustín požádat Dvořáka, aby vystupoval jako prostředník skupiny kolem Michala Redla, která chtěla ovlivňovat zakázky dopravního podniku.

Státní zástupce viní v kauze Dozimetr skupinu lidí z různých trestných činů kvůli korupci při manipulacích se zakázkami dopravního podniku. Mezi obžalovanými figurují například zlínský podnikatel Michal Redl či bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Soud by si nimi měl začít v září.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu

Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice z kartonu. Někteří uvádějí, že na místě nehody bylo ticho, které narušil až pláč dítěte. Společnost...

Policie v kauze Dozimetr obvinila exšéfa pražského dopravního podniku Dvořáka

Policie obvinila bývalého šéfa pražského dopravního podniku (DPP) Martina Dvořáka z přijetí úplatku v souvislosti s korupční kauzou Dozimetr, napsal web Seznam Zprávy. Stalo se tak poté, co začal s...

11. září 2025  15:05,  aktualizováno  15:11

USA chtějí urovnat vztahy s Běloruskem. Otevřou ambasádu, uvolní sankce

Autoritářský běloruský prezident Alexandr Lukašenko jednal v Minsku s vyslancem amerického prezidenta Donalda Trumpa Johnem Coalem. Ten Lukašenkovi sdělil, že Spojené státy chtějí znovu otevřít svou...

11. září 2025  14:49

Je tu moc krve. Policie ukázala záchranu pobodaného muže, který přistihl zloděje

Policisté druhý den pátrají po útočníkovi, který v Plzni pobodal muže, jenž ho v městské části Bory přistihl při vloupání do zaparkovaného auta. Zveřejnili jeho hrubý popis a také video ze záchrany...

11. září 2025  14:46

Ficovy podmínky. Na sankce proti Rusku kývne výměnou za podporu autoprůmyslu

Slovenský premiér Robert Fico podmínil svůj souhlas s dalším balíkem protiruských sankcí Evropské unie tím, že Evropská komise (EK) předloží návrhy zaměřené na sladění klimatických cílů s potřebami...

11. září 2025  14:35

Česko podepsalo nákup 44 tanků Leopard. Napravujeme vlastní dluh, řekla Černochová

Ministryně obrany Jana Černochová z ODS ve čtvrtek na tiskové konferenci zhodnotila své čtyřleté působení v čele resortu. Zástupci resortu obrany podepsali smlouvu na pořízení 44 tanků Leopard 2A8 za...

11. září 2025  10:24,  aktualizováno  14:31

Po Hojerovi další těžká role. Petr Uhlík si zahraje kontroverzní atletku Koubkovou

Sportovní hvězda Zdena Koubková byla ve 30. letech titulována jako rekordwoman. V roce 1933 totiž vytvořila světový rekord na osmisetmetrové trati a třetí místo vybojovala na stovce. Jednadvacetiletá...

11. září 2025  14:29

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Černochová zhodnotila své čtyři roky

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

11. září 2025  14:14

Oracle se veze na vlně AI, i proto je teď zakladatel firmy nejbohatší na světě

Společnost Oracle, dlouhá desetiletí známá především jako výrobce databázového softwaru, se během několika posledních měsíců ocitla na špici boomu umělé inteligence. Poslední oznámený kontrakt...

11. září 2025  14:13

Jeden jel na spřáhle, další natáčel. Policie hledá výtečníky, kteří ochromili provoz metra

Pražští policisté pátrají po mladíkovi, který se na konci srpna vozil na spřáhle metra a na Chodově poté utekl do tunelu. Kvůli jeho nebezpečné zábavě se tehdy asi na 40 minut zastavil provoz metra...

11. září 2025  14:08

Polsko omezilo leteckou dopravu na východě země, zasedne Rada bezpečnosti

Polsko omezilo leteckou dopravu u svých hranic s Běloruskem a Ukrajinou, uvedlo velení ozbrojených sil den po vniknutí ruských dronů do země. Na žádost Varšavy se mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN.

11. září 2025  10:11,  aktualizováno  14:01

Opilý muž boural do svodidel a usnul v autě na dálnici, vedle něj si hrálo dítě

Když policisté vyjížděli k autu stojícímu na dálnici D48 u Třanovic na Frýdecko-Místecku, netušili, jaké překvapení je tam čeká. V autě spal na matraci na sklopených zadních sedačkách muž, vedle...

11. září 2025  13:51

Diamo pod tlakem kvůli heřmanické haldě. Padají žaloby, Ostrava jedná s koksovnami

Společnost Ridera Bohemia podala tento týden žalobu na státní podnik Diamo kvůli poškození dobré pověsti. Jde již o třetí právní spor mezi oběma firmami. První žaloby se týkají neuhrazených závazků...

11. září 2025  13:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.