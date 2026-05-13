Policie obvinila po razii v ÚVN deset lidí, případ se týká falešných posudků

Autor: ,
  11:44
Policie obvinila v souvislosti s úterní razií v Ústřední vojenské nemocnici deset lidí, všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela jednoho dalšího člověka. Ve středu to sdělil šéf dozorujícího Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Richard Petrásek. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků.

Národní centrála proti organizovanému zločinu a vojenská policie zasahovaly v Ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech v úterý.

Úplatky, padělání lékařských zpráv. Policie zasahovala v ÚVN, zadržela 11 lidí

Zadržené lidi obvinili z maření spravedlnosti, vystavení nepravdivé lékařské zprávy, přijetí úplatku, podplacení, nadržování a maření výkonu předního rozhodnutí. Za maření spravedlnosti se získáním prospěchu velkého rozsahu - tedy nejméně deseti milionů korun - hrozí až desetileté vězení.

„Všichni zadržení byli po provedení prvotních úkonů propuštěni ze zadržení a nikdo není stíhán vazebně,“ informoval Petrásek.

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahuje v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. (12. května 2026)
