Policie obvinila po razii v ÚVN deset lidí, případ se týká falešných posudků

Národní centrála proti organizovanému zločinu a vojenská policie zasahovaly v Ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech v úterý.
Úplatky, padělání lékařských zpráv. Policie zasahovala v ÚVN, zadržela 11 lidí
Zadržené lidi obvinili z maření spravedlnosti, vystavení nepravdivé lékařské zprávy, přijetí úplatku, podplacení, nadržování a maření výkonu předního rozhodnutí. Za maření spravedlnosti se získáním prospěchu velkého rozsahu - tedy nejméně deseti milionů korun - hrozí až desetileté vězení.
„Všichni zadržení byli po provedení prvotních úkonů propuštěni ze zadržení a nikdo není stíhán vazebně,“ informoval Petrásek.