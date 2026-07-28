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Policie odložila prověřování Turka v kauze nenávistných výroků

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  12:10
Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Filip Turek a Tomio Okamura po jednání koaliční rady (10.července 2026)
Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve čtvrtek dopoledne...
Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)
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Policie odložila prověřování poslance Filipa Turka (za Motoristy) v kauze nenávistných výroků zveřejněných na sociálních sítích, a to kvůli promlčení jeho trestní odpovědnosti. Stíhat nebude ani vydavatelství či autory Deníku N, který na výroky upozornil po loňských sněmovních volbách. Uvedl to server iRozhlas.cz. Rozhodnutí policistů není pravomocné, bude ho ještě přezkoumávat státní zástupce.

Turek napsal, že ho rozhodnutí nijak nepřekvapilo, protože se ničeho nedopustil.

„Prověřování dané věci bylo skončeno odložením. Nabude-li příslušné rozhodnutí policejního orgánu právní moci, bude prověřování definitivně skončeno s tím, že žádná z dotčených osob nebude trestně stíhána,“ sdělil serveru Jan Vychyta, šéf dozorujícího Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4.

Podezření z hanobení rasy i podněcování k nenávisti. Turkovu kauzu vyšetřuje policie

Čestného prezidenta Motoristů a vládního zmocněnce pro Green Deal Turka prověřovali policisté pro podezření ze schvalování trestného činu, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob.

Na desítky nenávistných, rasistických či sexistických výroků na Turkových profilech, především na sociální síti Facebook, upozornil Deník N poté, co Turek uspěl ve sněmovních volbách. Poukázal na to, že čerstvý poslanec v minulosti opakovaně zveřejňoval i četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.

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Turek se za kritizované výroky omluvil, u některých ale odmítl autorství. Motoristé sobě následně podali trestní oznámení pro podezření z pomluvy, křivého obvinění, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a poškození cizích práv. Strana zpochybňovala zejména pravost vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009.

„Prověřování možné trestní odpovědnosti za trestný čin pomluvy, k němuž mohlo dojít v souvislosti s medializací zmíněných nenávistných výroků, bylo odloženo proto, že skutek není trestným činem,“ vysvětlil Vychyta.

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Kauza ovlivnila sestavování současné vlády ANO, SPD a Motoristů. O Turkovi se tehdy hovořilo jako o kandidátovi na ministra zahraničí, následně se nestal ani ministrem životního prostředí. Prezident Petr Pavel v té době uvedl, že pokud by se ukázalo, že Turkova vyjádření na sociálních sítích jsou autentická, diskvalifikovalo by ho to z jakékoliv ministerské pozice.

14. října 2025
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