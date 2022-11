Volač i Klikač číhají na všechny, nárůst kyberzločinů je dle policie extrémní

Policie eviduje letos do konce října 15 409 trestných činů spáchaných v kyberprostoru, zatímco za celý rok 2021 jich bylo 9 518 a před deseti lety 2 195. Ve středu to řekl náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování Tomáš Kubík. Až do konce roku podle něj platí extrémní nebezpečí kyberútoků. Okradených jsou desetitisíce a škody jsou ve stovkách milionů korun.