Dopoledne, všední den. Ulice na pražském Břevnově zejí prázdnotou. Výjimkou není ani ulice Nad Tejnkou, kterou lemují starší, ale i moderní vily. Vyčnívá však už takřka ikonický tubusový dům, ve kterém bydlí šéf SPD a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.
Reportéři iDNES.cz se na místo vyrazili podívat na začátku června. V ulici, kde Okamurův dům stojí, jsou v dopoledních hodinách slyšet z dálky pouze jeřáby ze staveb a jen občas tudy projede osobní auto či popeláři.
Jediným automobilem, které v úzké ulici stojí, je neoznačený elektrovůz, ve kterém svou službu vykonávají dva policisté. „Jsme tady pořád,“ říkají policisté.
V ulici bývá často celkem rušno kvůli politickým neshodám mezi Okamurou a některými jeho sousedy.