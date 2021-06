Policie chystá revoluci ve sdílení informací. Chce je mít na jednom místě

Do budoucna se to má změnit. Policie chce své systémy sjednotit. MF DNES to potvrdil náměstek policejního prezidenta pro kriminální policii Tomáš Kubík. „Policie třicet let po revoluci stále volá po jednotném analytickém nástroji, který se v současné době vyvíjí,“ řekl Kubík. Vznik nového analytického nástroje označil za nejzásadnější změnu ve sdílení informací.

Obsahovat by měl všechny kriminálně významné údaje a jeho vývoj policie nesvěří nikomu „zvenčí“, vytvoří jej sami policejní specialisté.