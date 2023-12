Nejen GIBS. Postup policie při střelbě na škole prověří i úřad vnitřní kontroly

„Úřad vnitřní kontroly provádí vlastní vyhodnocení ohledně toho, jak policie postupovala minulý týden na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy,“ uvedl podle Deníku N mluvčí prezidia Ondřej Moravčík. Je to podle něj naprosto standardní postup. „Interní kontrolní mechanismy spouštíme u použití vybraných donucovacích prostředků, a to především v případech, kdy dojde ke zranění,“ dodal policejní mluvčí.

Kontrola by měla prověřit zásah i jeho okolnosti, včetně toho, jak a kdy se k policii dostávaly informace, jak je vyhodnotila a zda jednala dostatečně rychle, napsal Deník N. Výsledky by měly být známé zhruba do půlky ledna.

„Případné vyjádření k postupu vyšetřování a dalších krocích bude možné poskytnout až po zveřejnění výsledků, které plánujeme v první polovině ledna,“ uvedl Moravčík.

Policejním zásahem se zabývá také Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která analyzuje informace a vyhodnocuje i podněty od veřejnosti. Kvůli zásahu na univerzitě se objevila kritika, zejména na sociálních sítích. Lidé upozorňovali například na možné podcenění situace ze strany policie.

Policie dostala ve čtvrtek 21. prosince po poledni informaci o tom, že mladý muž z obce Hostouň odjel do Prahy s tím, že si chce vzít život. O 25 minut později zjistila, že v Hostouni byl nalezen mrtvý otec podezřelého, po jeho synovi poté vyhlásila pátrání.

Policie zjistila, že student bude mít přednášku v Celetné ulici v Praze. Evakuovala proto tamní objekt filozofické fakulty, střelba byla ale následně hlášena z nedaleké hlavní budovy fakulty na náměstí Jana Palacha.

Střelba na pražské filozofické fakultě je nejtragičtějším podobným případem v historii České republiky. Pachatel na místě zabil 13 lidí, čtrnáctá oběť zemřela později v nemocnici. Dalších 25 lidí bylo zraněno, někteří těžce.

Policie na základě balistiky – a také písemného přiznání pachatele, nalezené v domě, kdy bydlel – spojila pachatele z univerzity také s případem dvojnásobné vraždy v Klánovickém lese na okraji Prahy z 15. prosince, při níž zemřel mladý muž a jeho dvouměsíční dcera.