Policie obvinila vojáka z nelegálního držení zbraní. Hrozí mu až pět let vězení

Autor: ,
  13:37
Kriminalisté obvinili vojáka z nelegálního držení zbraní a střeliva, informoval iRozhlas.cz. Důkazy pro trestní řízení zajistili vojenští policisté loni v srpnu na Plzeňsku. V případě uznání viny hrozí muži až pět let vězení. Na svobodě ho stíhá vojenská policie.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Serveru iRozhlas.cz to řekl žalobce Adam Kotoun ze státního zastupitelství Plzeň-jih. Není jasné, v jakém útvaru voják slouží.

„Bylo vydáno usnesení o zahájení trestního stíhání, a to pro skutek, který byl kvalifikován jako přečin nedovolené ozbrojování,“ řekl Kotoun. Kriminalisté obvinili vojáka v první půli května.

GIBS zajistila přes deset litrů tekuté extáze. Část doma užíval pražský policista

Podle mluvčí Vojenské policie Nikoly Rimkevič Hájkové stíhaný voják v letech 2019 až 2025 sháněl znehodnocené zbraně na aukčních portálech. Poté je podle kriminalistů upravoval tak, aby byly opět funkční. Současně z nich odstraňoval identifikační označení.

U vojáků je nedovolené ozbrojování výjimečným deliktem. Letos jde o první takový případ, předloni se objevil ještě jeden.

Policie obvinila vojáka, který pořezal generála Hyťhu. Hrozí mu až deset let

„V roce 2024 kriminální služba Vojenské policie zahájila trestní stíhání ve věci nedovoleného ozbrojování ve třech případech,“ cituje iRozhlas.cz mluvčí Rimkevič Hájkovou.

