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Policie stíhá Ukrajince kvůli výhrůžkám školám. Je na útěku, hrozí mu 15 let vězení

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  8:44
Policie stíhá jako uprchlého muže, kterého podezírá z bombových výhrůžek stovkám českých škol v září roku 2024. Obvinila ho také z vyhrožování třem pražským obchodním domům z loňského června. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdilo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Za skutky, které policie kvalifikovala jako vyhrožování teroristickým trestným činem, hrozí podezřelému až 15 let vězení.
Policisté zasahovali na obchodní akademii v Dušní ulici v Praze. Anonym tam...

Policisté zasahovali na obchodní akademii v Dušní ulici v Praze. Anonym tam zaslal výhružný e-mail. (3. září 2024) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Anonym vyhrožoval uložením bomby také na základní škole Jitřní v Praze 4. Škola...
Anonym vyhrožoval uložením bomby také na základní škole Jitřní v Praze 4. Škola...
Anonym vyhrožoval uložením bomby také na základní škole Jitřní v Praze 4. Škola...
Anonym vyhrožoval uložením bomby také na základní škole Jitřní v Praze 4. Škola...
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Loni v létě společný policejní tým Česka, Slovenska a Ukrajiny zadržel v ukrajinském Dnipru Ukrajince podezřelého z výhrůžek školám v Česku a na Slovensku. Podle tehdejšího vyjádření Bezpečnostní informační služby (BIS) byl zadržený pravděpodobně placen z Ruska a útočil v řadě evropských států.

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Podezřelý později uprchl do Běloruska. Zmizel tam po výslechu, aniž ho kriminalisté obvinili, uvedl iROZHLAS. Bělorusko je podle zdrojů z bezpečnostní komunity pro muže jen přestupní stanicí, skutečným cílem bylo Rusko.

Loni v září vůči němu čeští policisté zahájili trestní stíhání. „O zahájení trestního stíhání bylo rozhodnuto v září 2025, s ohledem na faktickou nedostupnost obviněného je od ledna 2026 vedeno řízení proti uprchlému,“ řekl serveru dozorový žalobce Jiří Richter z Vrchního státního zastupitelství v Praze.

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Doplnil, že trestní stíhání je vedeno vůči jedné osobě, a to pro dva skutky. „První z nich se týká uvedených výhrůžek rozesílaných do českých školských zařízení na začátku školního roku 2024/2025,“ sdělil Richter.

Stejný pachatel podle kriminalistů stál za rozesláním anonymního e-mailu, v němž v červnu 2025 vyhrožoval obchodním centrům v Praze umístněním výbušniny. „Druhý skutek se týká výhrůžek rozeslaných do pražských obchodních center dne 26. června 2025. Oba skutky jsou kvalifikovány jako provinění vyhrožování teroristickým trestným činem,“ dodal státní zástupce.

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