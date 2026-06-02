Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Policie stíhá čtyři lidi kvůli fotkám na OnlyFans. Obviněný je i známý influencer

Autor: ,
  9:48
Policie stíhá čtyři jedince a jednu firmu za obchodování s lidmi. Podle kriminalistů zneužili důvěřivosti a nepříznivé situace desítek mladých dívek, s nimiž uzavírali smlouvy o zastupování na platformě OnlyFans a dalších sociálních sítích. Poté po nich požadovali dodávání explicitnějších erotických materiálů, sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Policie vyzvala případné další poškozené či svědky, aby se přihlásili.

Kontroverzní podnikatel a influencer Adam Kajumi se ocitl v hledáčku policie | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Podle serveru expres.cz je jedním z obviněných kontroverzní podnikatel a influencer Adam Kajumi.

Obvinění podle vyšetřovatelů postupovali jako organizovaná skupina. Pomocí předem připravené lsti a manipulace se zaměřovali na nezralé dívky, často čerstvě plnoleté. Vyhlédnuté mladé ženy se často nacházely v nepříznivé socioekonomické situaci.

Pachatelé je zlákali k vytváření erotických fotografií a videí a následně s nimi podepsali smlouvu o zastoupení umělce. „K založeným profilům s osobními údaji dívek však samy poškozené zpravidla neměly přístup,“ popsal Ibehej.

Na Floridě zadrželi ženu močící na nábytek v Airbnb. Točila si to pro Onlyfans

Policie tvrdí, že pachatelé fotografie a videa s erotickým obsahem prodávali předplatitelům a kvůli dosažení co nejvyššího zisku dívky postupně nutili k poskytování stále explicitnějšího a pro předplatitele atraktivnějšího obsahu. Využívali k tomu psychický nátlak, když dívkám hrozili smluvními pokutami.

Skupina podle Ibeheje získala trestnou činností nejméně 3,6 milionu korun. Policie zajistila obviněným majetek ve výši devíti milionů. Jednoho ze stíhaných poslal soud do vazby. V případě prokázání viny hrozí všem pět až 12 let vězení. Kauzu dozoruje Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem.

Další poškození mohou kontaktovat policii na e-mailu ncoz.katalog@pcr.cz.

Vstoupit do diskuse (19 příspěvků)

Nejčtenější

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Udělali ze mě ruského agenta, stěžuje si metropolita Ilarion na česká média

Metropolita ruské pravoslavné církve Ilarion, který se nedávno vrátil do Moskvy po zadržení v Česku, řekl ruské státní tiskové agentuře TASS, že ho česká média líčila jako ruského agenta. "Tvrdila,...

2. června 2026  10:25

V hlavní soutěži MFF Karlovy Vary nás zastoupí filmy s Tomicovou a Geislerovou

Letní shakespearovské slavnosti slibují i letos mimořádnou podívanou. Postará...

Snímek Šimona Holého Chica Checa s Pavlou Tomicovou a česko-slovenská koprodukce Pramen s Aňou Geislerovou nás budou letos reprezentovat v hlavní soutěži Mezinárodního filmového festivalu Karlovy...

2. června 2026  10:17

Jsi blázen, nebýt mě, sedíš ve vězení! řval Trump na Netanjahua kvůli Libanonu

Americký prezident Donald Trump v Bílém domě přijal izraelského premiéra...

Americký prezident Donald Trump údajně neudržel své nervy na uzdě a v pondělním telefonátu seřval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Označil ho za blázna, kterého nyní všichni nenávidí, uvádí...

2. června 2026  10:12

Se ztrátou dokladů pomůže, s letenkami ne. Macinka o krizové lince pro MS ve fotbale

Přímý přenos
Tisková konference Ministerstva zahraničí a Fotbalové asociace ČR k informacím...

Čeští fanoušci, kteří se chystají na fotbalový šampionát v USA, Kanadě a Mexiku, musí počítat se zdejšími pravidly. Ministerstva a fotbalová asociace na tiskové konferenci varovaly před regulací...

2. června 2026  8:31,  aktualizováno  10:04

Telefonát od Gotta. Na Českém mejdanu s Impulsem vystoupí i Richard Krajčo

Richard Krajčo vystoupil s kapelou Kryštof v Liberci. (24. září 2025)

Jubilejní desátý Český mejdan s Impulsem je kompletní. Do sestavy hudebních hostů přibyl v roli speciálního hosta Richard Krajčo. Kromě něj zahrají 17. října v O2 areně už dříve ohlášení Mirai,...

2. června 2026  9:54

Policie stíhá čtyři lidi kvůli fotkám na OnlyFans. Obviněný je i známý influencer

Kontroverzní podnikatel a influencer Adam Kajumi se ocitl v hledáčku policie

Policie stíhá čtyři jedince a jednu firmu za obchodování s lidmi. Podle kriminalistů zneužili důvěřivosti a nepříznivé situace desítek mladých dívek, s nimiž uzavírali smlouvy o zastupování na...

2. června 2026  9:48

Rakušan: Babiš je vůči SPD a Motoristům slabý. Čekal jsem prásknutí bičem

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je předseda STAN, Vít Rakušan.

Předseda STAN Vít Rakušan v Rozstřelu na iDNES.cz ostře kritizoval premiéra Andreje Babiše kvůli dotacím pro Agrofert, úvahám o prodeji Explosie i sporům kolem veřejnoprávních médií. Zároveň tvrdí,...

2. června 2026  9:45

Muž si chtěl vyfotit zmiji, ta ho uštkla. Antisérum letos museli dostat už tři lidé

V sobotu 23. května 2026 v Krnově poblíž česko-polské hranice na okraji obytné...

Snaha o unikátní záběr přišla draho muže z Krnova, který si chtěl na mobil vyfotit zmiji plazící se na ulici. Jenže jak se k ní přibližoval, uštkla ho do ruky. Moravskoslezská nemocnice Krnov tak...

2. června 2026  9:43

Transgender vojáky Pentagon vyloučit nesmí, rozhodl soud. Nábor omezit může

O bezpečnost na hranicích s Mexikem se nově stará americká armáda. (3. dubna...

Americké ministerstvo války (dříve obrany) zatím nemůže poslat do civilu transgenderové vojáky. Rozhodl o tom odvolací soud. Podle něj však ministerstvo může transgenderové osoby vyloučit z náboru....

2. června 2026  9:23

Tragický požár restaurace v Mostě. Policie chce poslat před soud dva lidi

U vyhořelé restaurace v Mostě lidé zapalují svíčky. (13. ledna 2025)

Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s požárem restaurace U Kojota v Mostě, který měl sedm obětí. Příčinou požáru z ledna 2025 byl pád plynového topidla, které převrhl nešťastnou náhodou...

2. června 2026  8:59,  aktualizováno  9:16

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

KOMENTÁŘ: Václav Moravec, Jaromír Soukup a konec iluzí o „jejich“ televizi

Premium
Václav Moravec (1. 2. 2013)

Co mohou mít společného Jaromír Soukup a Václav Moravec? Více, než by se zdálo. Oba totiž přišli o „svou“ televizi i iluzi, že jsou nenahraditelní. A oba se přesunuli na internet, kde pokračují pod...

2. června 2026

USA zvažují rozmístění jaderných zbraní v dalších evropských zemích

Ve Švédsku vypukla debata o jaderných zbraních. Mluví o nich i politici.

Spojené státy uvažují o rozmístění jaderných zbraní v dalších evropských zemích, které jsou členy NATO. Cílem je ujistit spojence, že omezení americké konvenční vojenské podpory neoslabí bezpečnostní...

2. června 2026  8:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.