„Policejní orgán již učinil návrh na podání obžaloby, o kterém ovšem doposud nebylo rozhodnuto,“ uvedl Bílý.
První stíhaný podle nového paragrafu. Policie viní člověka ze špionáže pro Čínu
Server Seznam Zprávy napsal, že obviněný je pražským zpravodajem čínského deníku, jenž je stranickým médiem čínské komunistické strany. V Česku podle webu působil roky, česká vláda mu opakovaně prodlužovala akreditaci. Dělal rozhovory s českými a slovenskými politiky, od kterých se podle bezpečnostních složek pokoušel sbírat informace, napsal server.
Za neoprávněnou činnost pro cizí moc v základní sazbě hrozí až pětileté vězení, v případě válečného stavu až patnáctileté. Vztahuje se na ty, kdo by pracovali pro cizí zemi nebo organizaci „v úmyslu ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost České republiky“.
Policie dle nového paragrafu stíhá prvního špiona, vláda jej chce i nadále zrušit
Ustanovení trestního zákoníku o neoprávněné činnosti pro cizí moc začalo platit loni v únoru. Formulace paragrafu je podle kritiků příliš vágní a obecná a mohla by být zneužita. Nynější vládní koalice podle dřívějšího vyjádření místopředsedy ANO Radka Vondráčka plánuje tento trestný čin zrušit.