Sebevražda u ministerstva nesouvisela s Ivermektinem, vyvrací fámu policie

Padesátiletý muž se před budovou ministerstva na Palackého náměstí zastřelil ve čtvrtek večer. Podle svědků, s nimiž reportér iDNES.cz na místě po incidentu hovořil, muž přijel před ministerstvo tramvají. Potom zamířil před vchod ministerstva, kde vytáhl zbraň a namířil ji proti sobě.

O motivech sebevraždy se spekuluje nejen na sociálních sítích, ale i v některých médiích.



„Důrazně se ohrazujeme proti šíření nepravdivé informace, že muž spáchal sebevraždu z důvodu úmrtí jeho manželky na nemoc covid-19, které i přes jeho snahu nebyl podán lék Ivermektin,“ popřela ve středu jednu ze spekulací policejní mluvčí.

Vyšetřování podle ní spolehlivě ukázalo, že se tato informace nezakládá na pravdě. „Naše vyjádření potvrzuje i fakt, že muž nebyl ženatý,“ dodala Kropáčová.



Blatný by si Ivermektin nevzal, v Brně s ním léčí

Přípravek proti parazitům obsahující ivermektin se používá při experimentální léčbě nemoci covid-19 ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Zatímco premiér Andrej Babiš doporučoval lék distribuovat praktickým lékařům, ministr zdravotnictví Jan Blatný minulý týden uvedl, že by si jej sám nevzal.



Ministerstvo zdravotnictví začátkem března povolilo předepisování Ivermektinu v tabletách za určitých podmínek.

Ministerstvo nicméně dodalo, že tato léčba nemůže být považována za součást standardní péče, jelikož se jedná o experimentální léčbu bez dostatečného množství důkazů. Lidé dostanou lék v lékárnách na lékařský předpis.



„Je to kontroverzní téma. Chodí spoustu zpráv ze Slovenska, jak to tam výborně funguje. Někteří odborníci ho vnímají pozitivně, někteří negativně, ale nikdo zatím jasně nedokázal, že by to nefungovalo,“ uvedl ve svém tradičním nedělním videu Čau lidi premiér Andrej Babiš s tím, že se ale nejedná o zázračný lék, který by se hodil pro všechny.



Premiér citoval primáře interny Fakultní nemocnice u sv. Anny Michala Rezka, že Ivermektin je lék bezpečný a mohl by fungovat. Babiš v nedělním videu závěrem dodal, že v Česku zároveň není žádná lepší alternativa, tak proč ho nepoužívat.