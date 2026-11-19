Všichni zadržení jsou Češi, hlavní organizátoři pocházejí z Jihomoravského kraje. Podezřelí provozovali decentralizované online kasino využívající takzvanou blockchainovou infrastrukturu, což je jakási účetní kniha, kam se zapisují transakce v kryptoměnách uskutečněné na síti.
„Ten případ je výjimečný v tom, že jsou masivně využívány moderní technologie, za které se pachatelé snaží schovávat,“ řekl náměstek ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Petr Danko.
Kriminalisté provedli více než 40 domovních prohlídek a analyzovali 2,3 milionu sázek, které uzavřelo přibližně 28 500 hráčů. Na úkonech trestního řízení se podílelo téměř 300 celníků a policistů a také pracovníci Europolu. Zajistili jako takzvanou náhradní hodnotu majetek zhruba za 100 milionů korun. Šlo o nemovitosti, motorová vozidla, šperky, peníze a kryptoměny.
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Ředitel sekce pátrání a dohledu Michal Šimůnek z Generálního ředitelství cel uvedl, že do projektu s názvem Betfin bylo možné se zapojit dvěma způsoby. Hráči si mohli nakoupit virtuální měnu token a mohli hrát běžné hry v online kasinu, například ruletu nebo kolo štěstí. Druhou možností bylo chovat se jako investor, tedy nakoupit měnu a stát se spoluvlastníkem decentralizovaného kasina.
Problém byl v tom, že kasino nemělo platné povolení. Sice bylo vydáváno za decentralizované, které nikomu nepatří, ale ve skutečnosti měla skupina pachatelů centrálně řízený systém. Do propagace hry byli zapojeni i influenceři, kteří ji prezentovali na sociálních sítích.