Kvůli fotbalu řešila policie desítky incidentů, závažné konflikty nezaznamenala

Do Česka na čtvrteční zápasy přijeli fanoušci ze Srbska, z Řecka a ze Skotska, do Polska pak přes republiku projížděli fanoušci z Chorvatska. Policisté dopředu varovali před možnými střety.
„Zajištění tří zápasů s mezinárodní účasti včetně jednoho přejezdu rizikové skupiny přes naše území bylo jedním z operačně nejnáročnějších opatření v souvislosti se sportovní událostí,“ uvedla v pátek policie.
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V Česku byla na programu tři odvetná utkání evropských pohárů. Viktoria Plzeň se utkala s Crvenou Zvezdou Bělehrad, Jablonec hrál proti Glasgow Rangers a Hradec Králové vyzval Panathinaikos Atény. Chorvatští fanoušci mířili do Polska na souboj mezi Rakówem Čenstochová a Hajdukem Split.
Policisté spolupráci s jednotlivými kluby označili za skvělou. Podle nich se díky ní podařilo předejít závažným konfliktním situacím. „Celkově tedy opatření hodnotíme tak, že nedošlo k zásadnímu narušení veřejného pořádku,“ dodali.
Například v Jablonci nad Nisou při zápase evropské Konferenční ligy řešili policisté jediný vážnější incident. Souvisel s krádeží vlajky příznivcům Glasgow Rangers. Pro fanoušky hostů byla významná.
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„Hrozili, že pokud ji nezničenou nedostanou zpátky, tak si pro ni půjdou. Díky vyjednávání zástupce domácího klubu se to podařilo vyřešit a vlajku dostali zpátky,“ řekla regionální policejní mluvčí Ivana Baláková.
Podle ní se řeší ještě zničení tří jiných vlajek skotského týmu, což se ale stalo mimo fotbalový stadion. „Pracujeme na ztotožnění osob, které se toho dopustily,“ dodala s tím, že jde o přestupek.
Také v Plzni policisté řešili několik událostí, které byly kvalifikovány jako přestupky. „Jednalo se o dva přestupky proti majetku, které byly vyřešeny příkazem na místě, a dále o jednotky přestupků v oblasti dopravy,“ uvedla plzeňská policejní mluvčí Michaela Raindlová.